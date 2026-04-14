Середа після Великодня: традиції, заборони та народні прикмети дня

Світла середа або середа після Великодня — це спокійний і радісний день після свята, коли люди намагалися жити без поспіху і дотримувались давніх традицій, щоб не накликати лиха.

Що не можна робити в середу після Пасхи і що дозволяється — ми зібрали давні вірування та народні прикмети.

Що не можна робити в середу після Великодня

У народі середу після Пасхи ще називали Громовою середою, бо вірили: якщо цього дня перевантажити себе важкою працею, природа відповість градом і знищить майбутній урожай.

Тому господарі відкладали важкі польові роботи, не бралися за копання чи будівництво.

Навіть дрова намагалися не рубати без потреби.

Жінки намагалися в цей день не займатися рукоділлям: не шити, не в’язати й не вишивати — казали, що нитка може заплутати долю або принести клопоти в родину.

Не прали руками, бо вірили, що вода може змити добробут.

Найсуворіша заборона стосувалася сварок: не можна було ображати ні словом, ні думкою, а тим більше брехати — вважалося, що все сказане цього дня повернеться сторицею.

Що можна робити в середу після Пасхи

За традицією, люди в цей день більше молилися, дякували Богу за життя і просили здоров’я для рідних.

У церкві ставили свічки, щоб уберегти поля від негоди.

Молодь виходила гуляти на вулицю: водили хороводи, співали, придивлялися одне до одного — весна ж час кохання.

Також день був багатий на прикмети. Якщо чути зозулю — чекали змін у родині, часто пов’язаних із народженням дитини. Коли ясна сверблять — до поцілунків. А якщо муха впаде в миску — це до гостей або навіть сватів.

Дивилися і на погоду: ясний день обіцяв щедре літо, а грім — урожай зерна.

Загалом Світла середа була днем, коли стриманість поведінки і готовність дотримуватися неписаних правил святкового періоду обіцяли добробут і спокій на увесь наступний рік.

Коли завершаться свята, тобі доведеться наздоганяти посівні роботи, поцікався, коли сіяти моркву у квітні 2026: точні дати для гарного врожаю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!