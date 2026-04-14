Стиль життя Свята

Середа після Великодня: традиції, заборони та народні прикмети дня

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Квітня 2026, 12:00 2 хв.
світла середа що не можна робити
Фото Pixabay

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