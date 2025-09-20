Козы и инстаграммные фотозоны: под Житомиром создали уникальную Козину хату

В селе Заречаны под Житомиром построили уникальное место для отдыха — Козью хату. Это не просто усадьба, а пространство, созданное специально для коз, кур и кроликов, которые здесь становятся настоящими “антистресс-терапевтами”.
Они с радостью бегут к гостям, ласкаются и заряжают позитивом. А еще на территории есть живописные локации для стильных инстаграмных фото.
Вікна-новини отправились в гости к хозяйке этой необычной усадьбы Наталье Макевич и лично убедились в красоте этого места.
Первое, что сразу бросается в глаза — это сама красота села. Оно почти полностью окружено деревьями, что создает особый природный вайб.
А чуть дальше, на улице, появляется домик с сине-желтым флагом и петриковской росписью на стенах. Это и есть тот самый дом, в котором живут рогатые жильцы — веселые и чрезвычайно харизматичные козы.
Женщина вместе с мужем переехала из города в село
История Козьей хаты началась в 2017 году, когда супруги приобрели дом в Заречанах. Тогда они и не догадывались, что этот дом со временем превратится в настоящее царство коз.
Все началось с необходимости: когда заболел ребенок, Наталья решила завести козу, чтобы было свежее и полезное молоко.
И именно эта коза стала началом большой семьи животных и целого пространства, куда теперь приезжают люди за спокойствием и улыбками.
— Сначала мы держали козу в маленьком хлеву, но мне стало жалко животное. Хотелось дать ей больше простора. Так и появился дом для коз, — вспоминает хозяйка.
Со временем животных становилось больше: к козам добавились кролики и куры. Каждый житель имеет свой характер и даже имя.
Они для меня как дети, только четвероногие, — шутит Наталья.
А еще у каждой есть своя маленькая история. Например, имя для Мальвы выбирали не сами хозяева — оно появилось благодаря опросу среди посетителей, которые охотно присоединились к этому символическому моменту.
Кролики в основном живут без имен, но у Любчика особая история.
— Его принесли люди: сказали, что в квартире ему тесно. Мы забрали его к себе, и теперь он живет в кроличьей хате, на первом этаже, — говорит Наталья.
Прошлым летом женщина потеряла одну козу.
Жизнь на ферме не всегда безоблачное. Прошлым летом на одну из коз напали собаки, и она погибла.
Было тяжело, но весной две козы стали мамами: одна выкормилa четверых козлят, другая — троих. Всего родилось семь малышей, — говорит женщина.
Сначала коз было больше. Теперь в усадьбе живут лишь две взрослые козы.
Козы особенно любят людей: встречают гостей с радостью и всегда ждут лакомств — моркови, капусты или хлеба.
Наталья ждет каждого посетителя и угощает чаем и вкусностями
Популярность усадьбы выросла благодаря случайности. Однажды местный фотограф попросила немного сена для детской фотосессии и удивилась:
А почему вы до сих пор не ведете Instagram? У вас тут так красиво!
Она помогла хозяйке создать страницу в соцсетях. С тех пор жизнь Натальи и ее животных изменилась — посетители начали приходить сотнями.
— Мои животные очень любят людей. Они не боятся, а наоборот бегут к ним, — рассказывает хозяйка.
Козы особенно радуются, когда им приносят лакомства — морковь или капусту.
Но Наталья подчеркивает, что посетителям стоит заранее предупреждать ее и не кормить животных без разрешения.
Козья хата стала местом встреч людей с разными судьбами. Здесь бывают семьи, дети, переселенцы, военные.
Кто-то заходит на полчаса, а кто-то остается надолго.
Каждый посетитель для меня — как книга. У каждого своя история. Я всегда стараюсь выслушать, угостить чаем или вкусным, — говорит Наталья.
Особенно запомнилась переселенка из Луганской области, которая после переезда в Заречаны нашла отдушину именно здесь.
— Семья из Луганской области приехала ко мне, потому что там оставили своё стадо коз. Они выиграли грант, сделали сыроварню из своего гаража и занимались профессиональным производством сыров. Когда они приехали, я видела в их глазах боль от того, что пришлось покинуть своё хозяйство, — делится хозяйка.
Приезжают и военные. Обычно без формы, чтобы никто не узнал.
Отдых среди коз для них становится маленькой паузой в их жизни, — объясняет Наталья.
Военные садятся прямо на лавку или на траву, а козы подходят сами — положить голову на колени, потереться мордочкой или просто постоять рядом.
Это тихое присутствие действует сильнее любых слов. И тогда слово козотерапия перестает быть шуткой — оно становится ощущением, которое лечит душу.
И сама хозяйка говорит, что многие посетители чувствуют легкость после контакта с козами.
Дом с росписью и три зоны
Домик для животных Наталья решила украсить петриковской росписью.
Сначала рисовала художница, позже краски выгорали, и я обновляла их вместе с подругой. Теперь хата снова сияет красками, — говорит женщина.
Кроме того, хозяйка обустроила территорию на три зоны. Первая — возле дома: здесь растут яблони, вишни, бархатцы и тыквы, есть беседка.
Вторая — поле с яровой пшеницей. Третья — лесная часть с туями и соснами, которые зимой покрывает снег, создавая настоящую сказку.
Атмосферные фотозоны
Отдельная гордость Натальи — фотозоны. Она создает их из подручных вещей, превращая простые предметы в декорации.
Здесь есть стол с белой скатертью, красными цветами и вышитым рушником, деревянные коряги с живыми астрами, большой праздничный стол с цветами и свечами и плетёные кресла с фигуркой курицы на столе.
Старый сервант с глиняными горшками напоминает бабушкину кухню, а большая деревянная рама, украшенная кружевной салфеткой, стала любимым местом для снимков гостей.
Каждая такая зона — это маленькая история, которую можно забрать с собой на фото, — улыбается женщина.
За красивыми снимками и улыбками скрывается ежедневная работа. Летом труднее всего: сено, козы, кроли, куры.
Но даже среди этой рутины Наталья находит место для творчества.
Летом труднее всего: сено, козы, кроли, куры. Но я справляюсь, — говорит Наталья.
Так она научилась делать сыры по книге канадского сыровара Дэвида Эшера. Один из её любимых — Шер: он напоминает украинский кисломолочный, но готовится на ферменте.
Иногда возникают мысли все закрыть — расходов много, покупателей мало.
Но выходишь к животным и понимаешь: без этого не можешь. Это моя жизнь, — признается она.
Рядом всегда муж, который помогает финансами и работой.
Он — лучший в мире. Без него я бы не справилась, — говорит женщина.
Мечтаний у хозяйки тоже немало: обустроить колодец, посадить больше растений, сделать ограду. И даже построить домик под соломенной крышей, если удастся купить землю.
— Сейчас у нас всего семь соток. Купить рядом участок не получается — ничего не продаётся. Но мечта живет, — подытоживает Наталья.
А за сотни километров от Житомирской области другая женщина — Лариса Гурова из Донецкой области — искала любые способы спастись. Использовала все: друзей, сарафанное радио, Facebook. Вместе с собой она вывезла более двух сотен коз, спасая не только себя, но и свое дело.
