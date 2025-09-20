Козы и инстаграммные фотозоны: под Житомиром создали уникальную Козину хату

В селе Заречаны под Житомиром построили уникальное место для отдыха — Козью хату. Это не просто усадьба, а пространство, созданное специально для коз, кур и кроликов, которые здесь становятся настоящими “антистресс-терапевтами”.

Они с радостью бегут к гостям, ласкаются и заряжают позитивом. А еще на территории есть живописные локации для стильных инстаграмных фото.

Вікна-новини отправились в гости к хозяйке этой необычной усадьбы Наталье Макевич и лично убедились в красоте этого места.

Первое, что сразу бросается в глаза — это сама красота села. Оно почти полностью окружено деревьями, что создает особый природный вайб.

А чуть дальше, на улице, появляется домик с сине-желтым флагом и петриковской росписью на стенах. Это и есть тот самый дом, в котором живут рогатые жильцы — веселые и чрезвычайно харизматичные козы.

Женщина вместе с мужем переехала из города в село

История Козьей хаты началась в 2017 году, когда супруги приобрели дом в Заречанах. Тогда они и не догадывались, что этот дом со временем превратится в настоящее царство коз.

Все началось с необходимости: когда заболел ребенок, Наталья решила завести козу, чтобы было свежее и полезное молоко.

И именно эта коза стала началом большой семьи животных и целого пространства, куда теперь приезжают люди за спокойствием и улыбками.

— Сначала мы держали козу в маленьком хлеву, но мне стало жалко животное. Хотелось дать ей больше простора. Так и появился дом для коз, — вспоминает хозяйка.

Со временем животных становилось больше: к козам добавились кролики и куры. Каждый житель имеет свой характер и даже имя.

Они для меня как дети, только четвероногие, — шутит Наталья.

А еще у каждой есть своя маленькая история. Например, имя для Мальвы выбирали не сами хозяева — оно появилось благодаря опросу среди посетителей, которые охотно присоединились к этому символическому моменту.

Кролики в основном живут без имен, но у Любчика особая история.

— Его принесли люди: сказали, что в квартире ему тесно. Мы забрали его к себе, и теперь он живет в кроличьей хате, на первом этаже, — говорит Наталья.

Прошлым летом женщина потеряла одну козу.

Жизнь на ферме не всегда безоблачное. Прошлым летом на одну из коз напали собаки, и она погибла.

Было тяжело, но весной две козы стали мамами: одна выкормилa четверых козлят, другая — троих. Всего родилось семь малышей, — говорит женщина.

Сначала коз было больше. Теперь в усадьбе живут лишь две взрослые козы.

Козы особенно любят людей: встречают гостей с радостью и всегда ждут лакомств — моркови, капусты или хлеба.

Наталья ждет каждого посетителя и угощает чаем и вкусностями

Популярность усадьбы выросла благодаря случайности. Однажды местный фотограф попросила немного сена для детской фотосессии и удивилась:

А почему вы до сих пор не ведете Instagram? У вас тут так красиво!

Она помогла хозяйке создать страницу в соцсетях. С тех пор жизнь Натальи и ее животных изменилась — посетители начали приходить сотнями.

— Мои животные очень любят людей. Они не боятся, а наоборот бегут к ним, — рассказывает хозяйка.

Козы особенно радуются, когда им приносят лакомства — морковь или капусту.

Но Наталья подчеркивает, что посетителям стоит заранее предупреждать ее и не кормить животных без разрешения.

Козья хата стала местом встреч людей с разными судьбами. Здесь бывают семьи, дети, переселенцы, военные.

Кто-то заходит на полчаса, а кто-то остается надолго.

Каждый посетитель для меня — как книга. У каждого своя история. Я всегда стараюсь выслушать, угостить чаем или вкусным, — говорит Наталья.

Особенно запомнилась переселенка из Луганской области, которая после переезда в Заречаны нашла отдушину именно здесь.

— Семья из Луганской области приехала ко мне, потому что там оставили своё стадо коз. Они выиграли грант, сделали сыроварню из своего гаража и занимались профессиональным производством сыров. Когда они приехали, я видела в их глазах боль от того, что пришлось покинуть своё хозяйство, — делится хозяйка.

Читать по теме Козы, овцы, коровы — не для производства молока: как ферма доброты помогает людям с ментальной инвалидностью Читай в нашем материале об особенностях фермы доброты во Львовской области.

Приезжают и военные. Обычно без формы, чтобы никто не узнал.

Отдых среди коз для них становится маленькой паузой в их жизни, — объясняет Наталья.

Военные садятся прямо на лавку или на траву, а козы подходят сами — положить голову на колени, потереться мордочкой или просто постоять рядом.

Это тихое присутствие действует сильнее любых слов. И тогда слово козотерапия перестает быть шуткой — оно становится ощущением, которое лечит душу.

И сама хозяйка говорит, что многие посетители чувствуют легкость после контакта с козами.

Дом с росписью и три зоны

Домик для животных Наталья решила украсить петриковской росписью.

Сначала рисовала художница, позже краски выгорали, и я обновляла их вместе с подругой. Теперь хата снова сияет красками, — говорит женщина.

Кроме того, хозяйка обустроила территорию на три зоны. Первая — возле дома: здесь растут яблони, вишни, бархатцы и тыквы, есть беседка.

Вторая — поле с яровой пшеницей. Третья — лесная часть с туями и соснами, которые зимой покрывает снег, создавая настоящую сказку.

Атмосферные фотозоны

Отдельная гордость Натальи — фотозоны. Она создает их из подручных вещей, превращая простые предметы в декорации.

Здесь есть стол с белой скатертью, красными цветами и вышитым рушником, деревянные коряги с живыми астрами, большой праздничный стол с цветами и свечами и плетёные кресла с фигуркой курицы на столе.

Старый сервант с глиняными горшками напоминает бабушкину кухню, а большая деревянная рама, украшенная кружевной салфеткой, стала любимым местом для снимков гостей.

Каждая такая зона — это маленькая история, которую можно забрать с собой на фото, — улыбается женщина.

За красивыми снимками и улыбками скрывается ежедневная работа. Летом труднее всего: сено, козы, кроли, куры.

Но даже среди этой рутины Наталья находит место для творчества.

Летом труднее всего: сено, козы, кроли, куры. Но я справляюсь, — говорит Наталья.

Так она научилась делать сыры по книге канадского сыровара Дэвида Эшера. Один из её любимых — Шер: он напоминает украинский кисломолочный, но готовится на ферменте.

Иногда возникают мысли все закрыть — расходов много, покупателей мало.

Но выходишь к животным и понимаешь: без этого не можешь. Это моя жизнь, — признается она.

Рядом всегда муж, который помогает финансами и работой.

Он — лучший в мире. Без него я бы не справилась, — говорит женщина.

Мечтаний у хозяйки тоже немало: обустроить колодец, посадить больше растений, сделать ограду. И даже построить домик под соломенной крышей, если удастся купить землю.

— Сейчас у нас всего семь соток. Купить рядом участок не получается — ничего не продаётся. Но мечта живет, — подытоживает Наталья.

А за сотни километров от Житомирской области другая женщина — Лариса Гурова из Донецкой области — искала любые способы спастись. Использовала все: друзей, сарафанное радио, Facebook. Вместе с собой она вывезла более двух сотен коз, спасая не только себя, но и свое дело.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!