Виплати для пенсіонерів від міжнародних організацій. Хто зможе отримати кошти через платформу єДопомога

Українців підтримують багато міжнародних організації, зокрема надають фінансову допомогу. Виплати можуть отримати й українські пенсіонери, що постраждали від війни, але не всі.

Наприкінці весни громадяни України отримали можливість подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на соціальній платформі єДопомога.

Хто може отримати виплати від єДопомога

На виплати від міжнародних організацій через платформу єДопомога можуть претендувати українці, які:

перебувають на тимчасово окупованих територіях,

перебувають на деокупованих територіях;

перебувають на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи.

На відміну від державної допомоги, ці виплати отримають не всі українці. Подати заявку на її отримання може кожен, хто належить до зазначених категорій, але міжнародні організації самостійно обирають, кому надати допомогу.

Пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю.

Про це розповіла директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір у коментарі Житомир.info.

— Тут іде взаємодія двох сторін — нашого мешканця і міжнародного донора, який готовий цю допомогу тим чи іншим категоріям надавати. Мінсоцполітики перевіряє заявку людини по наявних реєстрах: визначає, чи дійсно вона особа з інвалідністю, чи дійсно вона пенсіонер, чи дійсно належить до багатодітної родини, чи має статус внутрішньо переміщеної особи.

Після цієї верифікації заявка потрапляє в розряд активних і чекає на можливу донорську допомогу. Але міжнародні донори самі визначають коло людей, яким вони будуть цю допомогу спрямовувати, — сказала Краснопір.

Як подати заявку на єДопомога

На сайті єДопомога потрібно заповнити заявку на отримання фінансової виплати та відправити її на опрацювання.

Платформа єДопомога збирає заявки та за запитом Міжнародних організацій передає їм переліки заявників на допомогу за запитуваною категорією. Міжнародна організація обробляє заявки згідно з власними внутрішніми положеннями.

Дізнатися статус заявки можна на цьому ж сайті. Вказавши IBAN свого рахунку, заявник(-ця) може самостійно перевірити надходження коштів на рахунок.

Існує багато програм підтримки українців від міжнародних організацій. Раніше ми розповідали, як отримати грошову допомогу від Червоного Хреста.

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