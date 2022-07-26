Економія

Виплати для пенсіонерів від міжнародних організацій. Хто зможе отримати кошти через платформу єДопомога

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Липня 2022, 17:45
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Фото: Pexels

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