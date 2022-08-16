Додаткова грошова допомога для пенсіонерів 2200 грн від ООН — як отримати?

Міністерство соціальної політики разом з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуть грошову допомогу для пенсіонерів. Як її отримати — читай у нашому матеріалі.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН — як податись

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в рамках Меморандуму про співпрацю був сформований та переданий список літніх людей. Важливою умовою є те, що вони не мають бути внутрішньо переміщеними особами.

Податися на соціальну допомогу від ООН можна через платформу єДопомога.

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Всі заяви, інформацію про які ми передали до УВКБ ООН, пройшли верифікацію, тобто ми переконались, що це реальні люди з реальними адресами, які насправді належать до вразливих категорій.

Це можуть бути люди з деокупованих, окупованих територій та регіонів, у яких ведуться бойові дії, постраждалі від війни. Пріоритетними також є вразливі групи людей, наприклад, люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Розмір грошової допомоги

Допомога призначається міжнародними організаціями і становить 2200 грн на кожного члена сім’ї. Її виплачуватимуть упродовж трьох місяців. На неї вже зареєструвалося понад 64 886 людей.

Зареєструватися на міжнародну допомогу чи будь-яку іншу від держави можна за цим посиланням.

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Документи для подання на грошову допомогу

Щоб подати заявку на платформі єДопомога, тобі та членам родини знадобиться такий перелік документів:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом. РНОКПП (ІПН). Паспорт громадянина України, ID-картка, посвідка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини. Адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання. Твій номер телефону. IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).

Допомогу можна отримувати будь-яким звичним для тебе способом: на картку або через поштове відділення.

Яку ще допомогу для пенсіонерів можна отримати

Якщо пенсіонери вимушено змінили місце проживання через війну, вони можуть податись на статус внутрішньо переміщених осіб. Ми раніше розповідали, як це зробити.

Також можна подаватись на допомогу від інших міжнародних та благодійних організацій: Червоного Хреста, ООН тощо.

Раніше ми розповідали, чому не приходять виплати ВПО.

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