Дополнительная денежная помощь для пенсионеров 2200 грн от ООН — как получить?

Министерство социальной политики вместе с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев будут выплачивать пособие для пенсионеров. Как его получить — читай в нашем материале.

Денежная помощь пенсионерам от ООН — как податься

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в рамках Меморандума о сотрудничестве был сформирован и передан список пожилых людей. Важным условием является то, что они не должны быть внутренне перемещенными лицами.

Податься на социальную помощь от ООН можно через платформу єДопомога.

Все заявления, информацию о которых мы передали в УВКБ ООН, прошли верификацию, то есть мы убедились, что это реальные люди с реальными адресами, которые на самом деле относятся к уязвимым категориям.

Это могут быть люди из деоккупированных, оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, пострадавшие от войны.

В приоритете также уязвимые группы людей, например, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи.

Размер денежной помощи

Помощь назначается международными организациями и составляет 2200 грн на каждого члена семьи. Ее выплачивают в течение трех месяцев. На помощь уже зарегистрировалось более 64 886 человек.

Зарегистрироваться на международную помощь или любую другую от государства можно по этой ссылке.

Документы для предоставления денежной помощи

Чтобы подать заявку на платформе єДопомога, тебе и членам семьи понадобится следующий перечень документов:

ФИО согласно идентификационному документу. РНУКПН (ИНН). Паспорт гражданина Украины, ID-карта, вид на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении ребенка. Адрес зарегистрированного и фактического места жительства. Твой номер телефона. IBAN (необходим для выплаты пособия на счет).

Помощь можно получать любым привычным для тебя способом: на карту или через почтовое отделение.

Какую еще помощь для пенсионеров можно получить

Если пенсионеры вынужденно изменили место жительства из-за войны, они могут податься на статус внутренне перемещенных лиц. Мы ранее рассказывали, как это сделать.

Также можно получить помощь от других международных и благотворительных организаций: Красного Креста, ООН и т. д.

Ранее мы рассказывали, почему пенсия и выплаты ВПЛ не приходят и могли ли их отменить?

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