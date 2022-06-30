Пенсії для українців зростуть уже з 1 липня: кому та на скільки підвищать виплати

В Україні з 1 липня, відповідно до закону про бюджет, збільшиться прожитковий мінімум для громадян. Від цього показника залежать соціальні виплати, зокрема й пенсії.

Пенсійний фонд України повідомив, для кого та як саме збільшиться розмір пенсій.

Пенсії в Україні 2022

Які пенсії зростуть з 1 липня:

Зараз також дивляться

мінімальна пенсія за віком пенсіонерам, що не працюють;

мінімальна пенсія шахтарям;

мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни;

підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;

пенсія за особливі заслуги перед Україною;

максимальний розмір пенсії;

надбавка донорам.

Як зросте мінімальна пенсія 2022

Мінімальна пенсія зросте на 93 грн: з 1934 до 2027 грн.

Для шахтарів зросте на 279 грн — до 6081 грн.

Пенсія у разі втрати годувальника для сімей військовослужбовців зросте на 186 грн — до 4084 грн.

Максимальна пенсія зросте на 930 грн — до 20 270 грн.

Пенсіонери можуть отримати виплати, навіть якщо виїхали за кордон. Раніше ми розповідали, як отримати виплати за кордоном.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!