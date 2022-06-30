Пенсії для українців зростуть уже з 1 липня: кому та на скільки підвищать виплати

В Україні з 1 липня, відповідно до закону про бюджет, збільшиться прожитковий мінімум для громадян. Від цього показника залежать соціальні виплати, зокрема й пенсії.
Пенсійний фонд України повідомив, для кого та як саме збільшиться розмір пенсій.
Які пенсії зростуть з 1 липня:
Мінімальна пенсія зросте на 93 грн: з 1934 до 2027 грн.
Для шахтарів зросте на 279 грн — до 6081 грн.
Пенсія у разі втрати годувальника для сімей військовослужбовців зросте на 186 грн — до 4084 грн.
Максимальна пенсія зросте на 930 грн — до 20 270 грн.
Максимальна пенсія зросте на 930 грн — до 20 270 грн.
Пенсіонери можуть отримати виплати, навіть якщо виїхали за кордон. Раніше ми розповідали, як отримати виплати за кордоном.
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