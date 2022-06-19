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Виплати пенсій під час війни: як українським біженцям отримати виплати за кордоном

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Червня 2022, 09:00

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Пенсійні виплати під час війни

Виплати пенсій під час війни: як українським біженцям отримати виплати за кордоном
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