Виплати пенсій під час війни: як українським біженцям отримати виплати за кордоном

Заступник голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король розповіла про перерахунок пенсій та про те, як українським біженцям пенсійного віку отримати виплати закордоном.

1 липня буде здійснено перерахунок відповідно до прожиткового мінімуму, а мінімальна пенсія становитиме 2047 грн.

Підвищення пенсійного забезпечення буде нараховуватись з урахуванням коефіцієнта заробітної плати. А саме підвищений коефіцієнт буде розраховуватись згідно з прожитковим мінімумом.

Перерахунок пенсій у 2022 році

1 жовтня зросте пенсія для осіб віком від 65 років, які мають страховий стаж. Крім того, у цей період пенсіонерам у віці 70-75 років почнуть виплачувати додаткові 300 грн.

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1 грудня мінімальна пенсія становитиме 2093 грн, а для осіб до 70 років зі страховим стажем – 2500 грн.

Як отримати пенсію тим, хто знаходиться за кордоном

Ті особи, які отримували пенсію на картку, можуть й надалі користуватись послугами свого банку. Усі карти продовжують працювати, а нарахування надходять на рахунки.

Щодо нарахування пенсій на тимчасово окупованих територіях

Пенсії та інші соціальні виплати нараховуються пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях, навіть попри те, що органи соціального захисту там не працюють.

Пенсійний фонд отримує списки населених пунктів від Укрпошти, де зазначено, у які відділення немає фізичної змоги доставити пенсії. Тоді фонд нараховує кошти в Ощадбанк на імена пенсіонерів, які проживають у таких населених пунктах.

Коли у пенсіонерів з тимчасово окупованих територій з’явиться можливість прийти у відділення чи звернутись у Пенсійний фонд, вони зможуть отримати свої кошти.

Нагадаємо, раніше директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла, як проходитиме перерахунок виплат у 2022 році та чи можна оформитись за кордоном