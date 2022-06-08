Підвищення пенсій в Україні буде! Як проходитиме перерахунок виплат у 2022 році та чи можна оформитись за кордоном

У 2022 році в Україні заплановано кілька етапів підвищення пенсій. Директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла в ефірі телемарафону, чи змінить війна плани уряду щодо підвищення пенсій та як відбуватиметься перерахунок.

Перерахунок пенсій в Україні у 2022 році

Цього року в Україні планують три етапи підвищення пенсій: у липні, жовтні та грудні. За словами Охріменко, війна не вплине на цей процес.

Усе те, що заплановано на сьогодні, буде виконано. Найближчий перерахунок буде з 1 липня у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму.

У липні мінімальна пенсія становитиме 2027 грн, а в грудні — 2093 грн. Утім, є категорії населення, які отримуватимуть вищі виплати.

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Так, у жовтні мінімальна пенсія для людей, старше 65 років, становитиме 2680 грн, а для людей, старше 70 років — 3000 грн. Але потрібно мати повний трудовий стаж: 35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок.

Для людей віком 70–75 років буде встановлено додаткову доплату до мінімальної пенсії розміром 300 грн.

У грудні мінімальна пенсія для непрацюючих людей віком 60–70 років за умови наявності повного стажу становитиме 2500 грн. У середньому пенсійні виплати сягнуть 4500 грн.

Пані Олена також розповідає, що з 1 червня уже 600 тисяч пенсіонерів, які працюють, почали отримувати перераховані пенсії.

Як проводиться перерахунок пенсій

Перерахунок пенсій проводиться автоматично, тож для цього звертатись нікуди не потрібно.

Якщо людина хоче отримати роз’яснення щодо розміру своєї пенсії, можна подзвонити до контакт-центру Пенсійного фонду за номером +380 800 503 753. Також можна звернутись особисто в сервісний центр.

Чи можна оформити пенсію за кордоном

Так, через сайт Пенсійного фонду можна подавати документи на зацифрування документів, які свідчать про стаж: трудової книжки, дипломів тощо.

Якщо в людини ці документи подані й вона досягла віку 60 років, ми автоматично без звернення людини прораховуємо стаж, — зазначає пані Олена.

Цьогоріч для оформлення пенсії за віком необхідно мати 29 років робочого стажу.

Якщо в людини є електронний ключ, вона може подати звернення на призначення пенсії через електронні сервіси Пенсійного фонду.

Крім того, у деяких країнах (Іспанії, Португалії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі тощо) можна звернутись за призначенням пенсії у місцеві пенсійні органи. Адже Україна має спеціальні угоди з ними.

Але цей процес може зайняти три – чотири місяці. Тому, щоб не втрачати гроші за цей час, рекомендовано звернутись до органів Пенсійного фонду протягом трьох місяців від дати народження.

А якщо твої виплати ВПО та пенсії затримуються, то читай, чому так відбувається та коли чекати на них.