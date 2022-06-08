Україна

Підвищення пенсій в Україні буде! Як проходитиме перерахунок виплат у 2022 році та чи можна оформитись за кордоном

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Червня 2022, 13:00

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