Украина

Повышение пенсий в Украине будет! Как будет проходить перерасчет выплат в 2022 году и можно ли оформиться за границей

Елена Яковлева, редактор сайта 08 июня 2022, 13:00

Больше видео
0:03:00
Вибухи в иколаївській та Харківській областях
Люди оббегали соседей, чтобы проверить, живы ли они. Рассказываем о взрывах в Николаевской и Харьковской областях
0:05:56
Запорожье
Из Мелитополя массово начали бежать оккупанты: чего боятся захватчики? Ситуация на Запорожье
0:03:51
Бородянка
Возвращаются домой, которого больше нет. Бородянка приходит в себя от пережитого ужаса
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июня
Смотреть больше

Последние видео
0:10:54
Пенсії в Україні 2022 - перерахунок, підвищення, мінімальні пенсії під час війни

Повышение пенсий в Украине будет! Как будет проходить перерасчет выплат в 2022 году и можно ли оформиться за границей
0:03:00
Вибухи в иколаївській та Харківській областях
Люди оббегали соседей, чтобы проверить, живы ли они. Рассказываем о взрывах в Николаевской и Харьковской областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
0:05:56
Запорожье
Из Мелитополя массово начали бежать оккупанты: чего боятся захватчики? Ситуация на Запорожье
0:03:51
Бородянка
Возвращаются домой, которого больше нет. Бородянка приходит в себя от пережитого ужаса
0:12:07
Як війна вплинула на спортивне життя України
Соревнования будут, но без зрителей: как война повлияла на спортивную жизнь Украины
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июня
0:04:12
Покровск
Западные ворота Донбасса: как живет прифронтовой Покровск и что предлагает для беженцев
0:02:27
Тюрьма
Украинские тюрьмы переполнены? Как работает пенитенциарная система во время войны
0:04:16
Про що йшлося на засіданні Радбезу ООН
Путин создал мировой продовольственный кризис: о чем шла речь на заседании Совбеза ООН
Больше видео
Вибухи в иколаївській та Харківській областях
Читать дальше
Люди оббегали соседей, чтобы проверить, живы ли они. Рассказываем о взрывах в Николаевской и Харьковской областях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь