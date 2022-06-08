Повышение пенсий в Украине будет! Как будет проходить перерасчет выплат в 2022 году и можно ли оформиться за границей

В 2022 году в Украине запланировано несколько этапов повышения пенсий. Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко рассказала в эфире телемарафона, изменит ли война планы правительства по повышению пенсий и как будет происходить перерасчет.

Перерасчет пенсий в Украине в 2022 году

В этом году в Украине планируется три этапа повышения пенсий: в июле, октябре и декабре. По словам Охрименко, война не отразится на этом процессе.

Все то, что запланировано на сегодняшний день, будет выполнено. Ближайший перерасчет будет с 1 июля в связи с изменением прожиточного минимума.

В июле минимальная пенсия составит 2027 грн, а в декабре — 2093 грн. Впрочем, есть категории населения, которые будут получать больше выплат.

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Так, в октябре минимальная пенсия для людей старше 65 лет составит 2680 грн, а для людей старше 70 лет — 3000 грн. Но нужно иметь полный трудовой стаж: 35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин.

Для людей в возрасте 70–75 лет будет установлена ​​дополнительная доплата к минимальной пенсии в размере 300 грн.

В декабре для неработающих людей в возрасте 60–70 лет при наличии полного стажа пенсия повысится до 2500 грн. В среднем пенсионные выплаты составят 4500 грн.

Елена также рассказывает, что с 1 июня уже 600 тысяч работающих пенсионеров начали получать перечисленные пенсии.

Как проходит перерасчет пенсий

Перерасчет пенсий проводится автоматически, поэтому для этого обращаться никуда не нужно.

Если человек хочет получить разъяснение о размере своей пенсии, можно позвонить в контакт-центр Пенсионного фонда по номеру +380 800 503 753. Также можно обратиться лично в сервисный центр.

Можно ли оформить пенсию за границей

Да, через сайт Пенсионного фонда можно подавать документы на оцифровку документов, свидетельствующих о стаже: трудовой книжки, дипломов и т.д.

Если у человека эти документы поданы и он достиг 60 лет, мы автоматически без обращения человека просчитываем стаж, — отмечает Елена.

В этом году для оформления пенсии по возрасту необходимо 29 лет рабочего стажа.

Если у человека есть электронный ключ, он может подать обращение на назначение пенсии через электронные сервисы Пенсионного фонда.

Кроме того, в некоторых странах (Испании, Португалии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и т.д.) можно обратиться за назначением пенсии в местные пенсионные органы. Ведь Украина заключила с ними специальные соглашения.

Но этот процесс может занять три – четыре месяца. Поэтому, чтобы не терять деньги за это время, рекомендуется обратиться в органы Пенсионного фонда в течение трех месяцев с даты рождения.

А если твои выплаты ВПЛ и пенсии задерживаются, то читай, почему так происходит и когда ждать их.