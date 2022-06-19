Выплаты пенсий во время войны: как украинским беженцам получить выплаты за границей

Заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король рассказала о перерасчете пенсий и о том, как украинским беженцам пенсионного возраста получить выплаты за границей.

1 июля будет произведен перерасчет в соответствии с прожиточным минимумом, а минимальная пенсия будет составить 2047 грн.

Повышение пенсионного обеспечения будет начисляться с учетом коэффициента заработной платы. А именно повышенный коэффициент будет рассчитываться по прожиточному минимуму.

Перерасчет пенсий в 2022 году

1 октября возрастет пенсия для лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж. Кроме того, в этот период пенсионерам в возрасте 70-75 лет начнут выплачивать дополнительные 300 грн.

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1 декабря минимальная пенсия будет составлять 2093 грн, а для лиц до 70 лет со страховым стажем – 2500 грн.

Как получить пенсию тем, кто находится за границей

Те лица, которые получали пенсию на карту, могут и дальше пользоваться услугами своего банка. Все карты продолжают работать, а начисления поступают на счета.

О начислениях пенсий на временно оккупированных территориях

Пенсии и другие социальные выплаты начисляются пенсионерам на временно оккупированных территориях, даже несмотря на то, что органы социальной защиты там не работают.

Пенсионный фонд получает списки населенных пунктов от Укрпочты, где указано, какие отделения не имеют физической возможности доставить пенсии. Тогда фонд начисляет средства в Ощадбанке на имена пенсионеров, проживающих в таких населенных пунктах.

Когда у пенсионеров с временно оккупированных территорий появится возможность прийти в отделение или обратиться в Пенсионный фонд, они смогут получить свои средства.

Напомним, ранее директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко рассказала, как будет проходить перерасчет выплат в 2022 году и можно ли оформиться за границей.