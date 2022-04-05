Більше не доведеться робити це самотужки: нові правила отримання пенсії студентам, які втратили годувальника

Україна забезпечує соціальний захист та допомогу людям, які втратили годувальника. Зокрема, дітям, які здобувають освіту на денній формі навчання, виплачують пенсію.

У зв’язку з подіями в Україні процедура отримання подібних виплат дещо змінилася. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Хто має право на соціальні пенсії

Люди, які втратили батька, матір або іншого годувальника. Ті, хто вже отримував цю пенсію через втрату годувальника.

Головною умовою є те, що студент повинен мати від 18 до 23 років та навчатися на денній формі навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Зміни в отриманні виплат

У разі якщо ти й раніше отримував(-ла) цю пенсію, довідок з університету надавати не потрібно, виплати продовжаться й без неї.

Оскільки отримувати подібні довідки зараз важко, десь неможливо та небезпечно для життя.

Відтепер Пенсійний фонд отримуватиме дані з деканату про навчання на денній формі за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Нові пенсії призначатимуться автоматично, необхідні довідки Пенсійний фонд знаходитиме самостійно.

Виплати цієї пенсії будуть продовжуватися й після повноліття, якщо ви все ще навчаєтеся на денній формі.

Закони, які гарантують соціальні пенсії з втрати годувальника

Україна має чотири закони, які гарантують людям матеріальну допомогу у разі смерті одного або двох годувальників родини.

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про прокуратуру. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Нещодавно вийшов новий закон України про працю. Ми виписали основні пункти, що змінилося в робочих буднях українців.