Більше не доведеться робити це самотужки: нові правила отримання пенсії студентам, які втратили годувальника

Україна забезпечує соціальний захист та допомогу людям, які втратили годувальника. Зокрема, дітям, які здобувають освіту на денній формі навчання, виплачують пенсію.
У зв’язку з подіями в Україні процедура отримання подібних виплат дещо змінилася. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Головною умовою є те, що студент повинен мати від 18 до 23 років та навчатися на денній формі навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
У разі якщо ти й раніше отримував(-ла) цю пенсію, довідок з університету надавати не потрібно, виплати продовжаться й без неї.
Оскільки отримувати подібні довідки зараз важко, десь неможливо та небезпечно для життя.
Відтепер Пенсійний фонд отримуватиме дані з деканату про навчання на денній формі за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Відтепер Пенсійний фонд отримуватиме дані з деканату про навчання на денній формі за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Нові пенсії призначатимуться автоматично, необхідні довідки Пенсійний фонд знаходитиме самостійно.
Виплати цієї пенсії будуть продовжуватися й після повноліття, якщо ви все ще навчаєтеся на денній формі.
Україна має чотири закони, які гарантують людям матеріальну допомогу у разі смерті одного або двох годувальників родини.
Нещодавно вийшов новий закон України про працю. Ми виписали основні пункти, що змінилося в робочих буднях українців.