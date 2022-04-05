Більше не доведеться робити це самотужки: нові правила отримання пенсії студентам, які втратили годувальника

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 05 Квітня 2022, 14:59
соціальні пенсії
Фото: Unsplash

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