Больше не придется делать это самостоятельно: новые правила получения пенсии студентам, потерявшим кормильца

Украина предоставляет социальную защиту и помощь людям, потерявшим кормильца. Например, детям, которые получают образование на дневной форме обучения, выплачивают пенсию.

В связи с событиями в Украине процедура получения подобных выплат несколько изменилась, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Кто имеет право на социальные пенсии

Люди, потерявшие отца, мать или другого кормильца. Те, кто уже получал эту пенсию из-за потери кормильца.

Главным условием является то, что студент должен иметь от 18 до 23 лет и учиться на дневной форме обучения в заведениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Изменения в получении выплат

Если ты и раньше получал эту пенсию, то справок из университета предоставлять не нужно, выплаты продолжатся и без нее.

Поскольку получать подобные справки сейчас трудно, иногда невозможно и опасно для жизни.

Теперь Пенсионный фонд будет получать данные из деканата об обучении на дневной форме с помощью Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Новые пенсии будут назначаться автоматически, необходимые справки Пенсионный фонд будет находить самостоятельно.

Выплаты этой пенсии будут продолжаться и после совершеннолетия, если вы все еще учитесь на дневной форме.

Законы, гарантирующие социальные пенсии по потере кормильца

В Украине существует четыре закона, гарантирующих людям материальную помощь в случае смерти одного или двух кормильцев семьи.

О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. О прокуратуре. Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Недавно вышел новый закон Украины о труде. Мы выписали основные пункты, что изменилось в рабочих буднях украинцев.