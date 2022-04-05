Больше не придется делать это самостоятельно: новые правила получения пенсии студентам, потерявшим кормильца

Украина предоставляет социальную защиту и помощь людям, потерявшим кормильца. Например, детям, которые получают образование на дневной форме обучения, выплачивают пенсию.
В связи с событиями в Украине процедура получения подобных выплат несколько изменилась, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Главным условием является то, что студент должен иметь от 18 до 23 лет и учиться на дневной форме обучения в заведениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования.
Если ты и раньше получал эту пенсию, то справок из университета предоставлять не нужно, выплаты продолжатся и без нее.
Поскольку получать подобные справки сейчас трудно, иногда невозможно и опасно для жизни.
Теперь Пенсионный фонд будет получать данные из деканата об обучении на дневной форме с помощью Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Теперь Пенсионный фонд будет получать данные из деканата об обучении на дневной форме с помощью Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Новые пенсии будут назначаться автоматически, необходимые справки Пенсионный фонд будет находить самостоятельно.
Выплаты этой пенсии будут продолжаться и после совершеннолетия, если вы все еще учитесь на дневной форме.
В Украине существует четыре закона, гарантирующих людям материальную помощь в случае смерти одного или двух кормильцев семьи.
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