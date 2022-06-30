Пенсии для украинцев вырастут уже в июле: кому и на сколько повысят выплаты

В Украине с 1 июля, согласно закону о бюджете, увеличится прожиточный минимум для граждан. От этого показателя зависят социальные выплаты, в том числе и пенсии.
Пенсионный фонд Украины сообщил, кому и как увеличится размер пенсий.
Какие пенсии возрастут с 1 июля:
Минимальная пенсия вырастет на 93 грн: с 1934 до 2027 грн.
Для шахтеров вырастет на 279 грн — до 6081 грн.
Пенсия при потере кормильца для семей военнослужащих вырастет на 186 грн — до 4084 грн.
Максимальная пенсия вырастет на 930 грн — до 20 270 грн.
Максимальная пенсия вырастет на 930 грн — до 20 270 грн.
Пенсионеры могут получить выплаты, даже если выехали за границу. Ранее мы рассказывали, как получить выплаты за границей.
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