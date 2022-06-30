Пенсии для украинцев вырастут уже в июле: кому и на сколько повысят выплаты

В Украине с 1 июля, согласно закону о бюджете, увеличится прожиточный минимум для граждан. От этого показателя зависят социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Пенсионный фонд Украины сообщил, кому и как увеличится размер пенсий.

Пенсии в Украине 2022

Какие пенсии возрастут с 1 июля:

Сейчас также смотрят

минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам;

минимальная пенсия шахтерам;

минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий;

повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны;

повышение жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

максимальный размер пенсии;

прибавка донорам.

Как вырастет минимальная пенсия 2022

Минимальная пенсия вырастет на 93 грн: с 1934 до 2027 грн.

Для шахтеров вырастет на 279 грн — до 6081 грн.

Пенсия при потере кормильца для семей военнослужащих вырастет на 186 грн — до 4084 грн.

Максимальная пенсия вырастет на 930 грн — до 20 270 грн.

Пенсионеры могут получить выплаты, даже если выехали за границу. Ранее мы рассказывали, как получить выплаты за границей.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!