Новая помощь 2200 грн для ВПЛ: кто и как может получить

Количество ВПЛ в Украине постоянно увеличивается, ведь люди решаются выезжать из прифронтовых и опасных зон.

Такие люди могут рассчитывать на полную поддержку Украины, а также международную денежную помощь от благотворительных организаций, фондов и правительств.

В настоящее время денежную поддержку в размере 2200 грн ВПЛ могут получить от двух фондов. Кто готов помочь украинцам и какие условия оказания помощи, рассказали в Министерстве реинтеграции.

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Денежная помощь 2200 грн от Save the children

Денежная помощь внутренним переселенцам от благотворительной организации BHA & Save the children составляет 2200 грн.

Если ты подходишь по критериям, деньги поступят на карту в течение трех месяцев.

Кто имеет право на помощь

Семьи ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области и не имеют безопасного места жительства. Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, потерявшие члена семьи или средства к существованию в результате проведения боевых действий (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.п.). ВПЛ, которые не имеют безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного или разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

домохозяйство ведется женщиной;

домохозяйство ведется пожилым лицом (60+);

домохозяйство ведется лицом с инвалидностью;

домохозяйство с ребенком и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);

домохозяйство с ребенком и лицом пожилого возраста (60+);

домохозяйство с двумя и более детьми;

домохозяйство с ребенком на попечении;

домохозяйство с беременной женщиной или мамой, кормящей грудью ребенка в возрасте до двух лет.

Как получить помощь 2200 грн от Save the children

Чтобы податься на получение такой помощи, тебе нужно позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 609 845.

Если горячие линии перегружены, можешь обратиться в личные сообщения в Facebook и оставить там свой контактный номер телефона.

Денежная помощь 2200 грн от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев оказывает денежную помощь в размере 2200 грн. Всего будут выплачивать пособие трижды, один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более чем для пяти человек.

Первую выплату ты получишь уже через пять дней после подтверждения заявки.

Кто может получить помощь 2200

Совет оказывает помощь не всем. Право на такую выплаты имеют ВПЛ или жители Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей, не получающие помощь от других программ.

Также Эстонский совет назвал ряд приоритетов, по которым будут определять, кто получит помощь. Среди них:

люди, гражданские члены семьи которых были травмированы или ранены в результате боевых действий;

люди, полностью потерявшие жило в результате боевых действий или жилье которых было частично разрушено и нуждается в ремонте;

одинокая мать или отец с несовершеннолетними детьми;

семьи, где есть люди с инвалидностью или онкобольные, нуждающиеся в дорогостоящем лечении;

человек, потерявший работу и не имеющий средств к существованию;

ВПЛ, которые не могут вернуться домой из-за разрушения, а на территории ведутся активные боевые действия или она находится под оккупацией;

малообеспеченные семьи трудоспособного возраста.

Как оформить помощь 2200 грн от Эстонского совета по делам беженцев на каждого члена семьи

Люди, которые подходят по критериям, могут податься на помощь, позвонив в колл-центр по номеру: 067 105 28 03. Он работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Если ты проживаешь на временно оккупированной территории, то нужно заполнить онлайн-форму на сайте программы.

Если ты нашел(-ла) временное убежище за границей, ты также можешь рассчитывать на денежную помощь. Мы рассказали, как украинцам за границей получить выплаты от немецкого фонда.

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