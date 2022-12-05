Новая помощь 2200 грн для ВПЛ: кто и как может получить

Количество ВПЛ в Украине постоянно увеличивается, ведь люди решаются выезжать из прифронтовых и опасных зон.
Такие люди могут рассчитывать на полную поддержку Украины, а также международную денежную помощь от благотворительных организаций, фондов и правительств.
В настоящее время денежную поддержку в размере 2200 грн ВПЛ могут получить от двух фондов. Кто готов помочь украинцам и какие условия оказания помощи, рассказали в Министерстве реинтеграции.
Денежная помощь внутренним переселенцам от благотворительной организации BHA & Save the children составляет 2200 грн.
Если ты подходишь по критериям, деньги поступят на карту в течение трех месяцев.
Если ты подходишь по критериям, деньги поступят на карту в течение трех месяцев.
Чтобы податься на получение такой помощи, тебе нужно позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 609 845.
Если горячие линии перегружены, можешь обратиться в личные сообщения в Facebook и оставить там свой контактный номер телефона.
Эстонский совет по делам беженцев оказывает денежную помощь в размере 2200 грн. Всего будут выплачивать пособие трижды, один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более чем для пяти человек.
Первую выплату ты получишь уже через пять дней после подтверждения заявки.
Первую выплату ты получишь уже через пять дней после подтверждения заявки.
Совет оказывает помощь не всем. Право на такую выплаты имеют ВПЛ или жители Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей, не получающие помощь от других программ.
Также Эстонский совет назвал ряд приоритетов, по которым будут определять, кто получит помощь. Среди них:
Люди, которые подходят по критериям, могут податься на помощь, позвонив в колл-центр по номеру: 067 105 28 03. Он работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Если ты проживаешь на временно оккупированной территории, то нужно заполнить онлайн-форму на сайте программы.
Если ты нашел(-ла) временное убежище за границей, ты также можешь рассчитывать на денежную помощь. Мы рассказали, как украинцам за границей получить выплаты от немецкого фонда.
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