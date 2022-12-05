Экономия

Новая помощь 2200 грн для ВПЛ: кто и как может получить

Вероника Кононенко, редактор сайта 05 декабря 2022, 13:00
грошова допомога 2200
Фото: Pexels

Больше новостей
Як приготувати банош — простий рецепт Євгена Клопотенка
Традиционный вкус Карпат: как приготовить банош по рецепту Евгения Клопотенко
Інтерв'ю Адріана Цебулі - польського волонтера в Україні
Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую
Як прикрасити квартиру на Новий рік без електрики — затишні ідеї
Декор без электричества: как украсить жилье на новогодние праздники — уютные идеи
Ракети Калібр
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине
Смотреть больше

Материалы по теме

Інтерв'ю Адріана Цебулі - польського волонтера в Україні
Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую
Ракети Калібр
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Юлія Штаєр
От бизнеса осталось четыре швейных машинки и немного ткани: история харьковчанки, которая смогла восстановить свое предприятие

Видео
0:05:37
Прапор на лівобережжі

Деоккупация Херсонской области продолжается! Первый украинский флаг на Левобережье и ситуация в регионе
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла
Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики
0:04:40
Освітні проблеми українських дітей за кордоном
Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей
0:03:33
Реабілітація бійців
Уже 30 военных вернулись домой! Как испанцы лечат раненых воинов ВСУ
0:04:00
Куп'янськ
Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:31
Мобільний центр допомоги
Мобильный центр Надія в дії — бесплатная медицинская помощь в Мукачево
0:02:50
Обстріл Вільнянська 17 листопада: меморіал на місці руїн
Самостоятельно сделали мемориал родным там, где россияне забрали десять жизней — репортаж из Вольнянска
0:02:50
Як елітні коні ледве вижили
Едва не убили все поголовье: как элитные лошади выжили после вражеской атаки ракетами С-300
0:04:02
Давидів Брід
Люди не выходили из подвалов месяцами: как жил под российской оккупацией ныне освобожденный Давыдов Брод
Больше видео
Ракети Калібр
Читать дальше
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине
свічка
Читать дальше
Горит долго, а делается за несколько минут: как сделать окопную свечу дома

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь