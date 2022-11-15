Денежная помощь украинцам в Польше от немецкого фонда: кто и какую сумму может получить

С началом полномасштабной войны почти каждая страна Европы финансово помогала украинским беженцам. Сегодня идет восьмой месяц войны, а помощь не прекращается.

В этот раз помогать выехавшим в Польшу украинцам взялся немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Однако получить такую ​​помощь смогут далеко не все. Читай, кто может претендовать на выплату, каков денежный размер пособия и что сделать, чтобы его получить.

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Кто может получить помощь от немецкого фонда

В Diakonie Katastrophenhilfe подчеркивают, что претендовать на эту выплату могут только те украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля и еще не участвовали в программах финансовой помощи от DKH, IFRC, UNHCR и других организаций.

Так что, если ты еще не получал(-а) никаких финансовых пособий, то имеешь право на выплаты. Однако обязательно должен(-на) подходить под одну из следующих категорий:

мать-одиночка или отец-одиночка;

многодетный отец или мать;

твой возраст от 65 лет;

ты беременна;

в семье есть лицо с особыми потребностями;

в семье есть лицо с хроническим или другим серьезным заболеванием.

Какой размер помощи

Согласно программе, беженцы из Украины могут получить по 700 злотых и 600 злотых на каждого члена семьи.

Если конвертировать в гривневый эквивалент, то помощь составит около 5666 грн и 4856 грн. Эти выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

Как получить денежную помощь: куда обращаться, какие документы собрать

Заявку на финансовую помощь от немецкого фонда можно подать в шести городах Польши: Вроцлаве, Гданьске, Бельско-Бяле, Оструде, Битоме, Згеже. Однако сначала отправь SMS со своими данными на соответствующий номер:

Вроцлав +48 665 251 473

Гданьск +48 794 324 029

Бельско-Бяла +48 731 776 735

Оструд +48 662 103 272

Битоми+48 884 720 619

Згеж +48 691 356 977

Отправить в SMS нужно следующие данные о себе и своей семье:

твое имя; польский номер телефона; количество лиц в семье; место жительства в Польше, то есть название города; информация, есть ли в твоей семье человек с ограниченными возможностями.

После этого ты получишь обратное SMS от LWF с конкретным адресом, датой и временем, когда нужно прийти в центр для регистрации.

На очную встречу нужно приходить всей семьей, включая детей, и не забыть взять с собой документы: паспорт, PESEL или другие.

В Польше медицинская система несколько отличается от украинской, поэтому нужно запастись лекарствами. А какие польские лекарства являются аналогами украинских медикаментов, читай в нашем материале.

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