Денежная помощь украинцам в Польше от немецкого фонда: кто и какую сумму может получить

С началом полномасштабной войны почти каждая страна Европы финансово помогала украинским беженцам. Сегодня идет восьмой месяц войны, а помощь не прекращается.
В этот раз помогать выехавшим в Польшу украинцам взялся немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
Однако получить такую помощь смогут далеко не все. Читай, кто может претендовать на выплату, каков денежный размер пособия и что сделать, чтобы его получить.
В Diakonie Katastrophenhilfe подчеркивают, что претендовать на эту выплату могут только те украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля и еще не участвовали в программах финансовой помощи от DKH, IFRC, UNHCR и других организаций.
Так что, если ты еще не получал(-а) никаких финансовых пособий, то имеешь право на выплаты. Однако обязательно должен(-на) подходить под одну из следующих категорий:
Согласно программе, беженцы из Украины могут получить по 700 злотых и 600 злотых на каждого члена семьи.
Если конвертировать в гривневый эквивалент, то помощь составит около 5666 грн и 4856 грн. Эти выплаты будут производиться в течение трех месяцев.
Заявку на финансовую помощь от немецкого фонда можно подать в шести городах Польши: Вроцлаве, Гданьске, Бельско-Бяле, Оструде, Битоме, Згеже. Однако сначала отправь SMS со своими данными на соответствующий номер:
Отправить в SMS нужно следующие данные о себе и своей семье:
После этого ты получишь обратное SMS от LWF с конкретным адресом, датой и временем, когда нужно прийти в центр для регистрации.
На очную встречу нужно приходить всей семьей, включая детей, и не забыть взять с собой документы: паспорт, PESEL или другие.
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