Денежная помощь украинцам в Польше от немецкого фонда: кто и какую сумму может получить

Вероника Кононенко, редактор сайта 15 ноября 2022, 13:30
допомога
Фото: Pexels

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