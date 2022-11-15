Грошова допомога українцям в Польщі від німецького фонду: хто та яку суму може отримати

З початком повномасштабної війни майже кожна країна Європи фінансово допомагала українським біженцям. Сьогодні триває восьмий місяць війни, а допомога не закінчується.

Цього разу допомагати українцям, які виїхали до Польщі, взявся німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Однак отримати таку допомогу можуть далеко не всі. Читай, хто може претендувати на виплату, який грошовий розмір допомоги та що зробити, щоб її отримати.

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Хто може отримати допомогу від німецького фонду

У Diakonie Katastrophenhilfe наголошують, що претендувати на цю виплату можуть тільки ті українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого та ще не брали участі в програмах фінансової допомоги від DKH, IFRC, UNHCR та інших організацій.

Отож якщо ти ще не отримував(-ла) жодних фінансових допомог, то маєш право на такі виплати. Однак обов’язково мусиш підходити під одну з категорій:

мати-одиначка або батько-одинак;

багатодітний батько чи матір;

твій вік від 65 років;

ти вагітна;

в родині є особа з особливими потребами;

в родині є особа із хронічним чи іншим серйозним захворюванням.

Який розмір допомоги

Згідно з програмою, біженці з України можуть отримати по 700 злотих та 600 злотих на кожного члена родини.

Якщо конвертувати у гривневий еквівалент, то допомога становитиме близько 5666 грн та 4856 грн. Ці виплати здійснюватимуть упродовж трьох місяців.

Як отримати допомогу: куди звертатися, які документи зібрати

Наразі заявку на фінансову допомогу від німецького фонду можна подати у шести містах Польщі: Вроцлаві, Гданську, Бєльсько-Бялі, Оструді, Битомі, Згежі. Однак спершу відправ SMS зі своїми даними на відповідний номер:

Вроцлав +48 665 251 473

Гданськ +48 794 324 029

Бєльсько-Бялі +48 731 776 735

Оструд +48 662 103 272

Битомі +48 884 720 619

Згеж +48 691 356 977

В SMS вказати треба наступні дані про себе та свою родину:

твоє ім’я; польський номер телефону; кількість осіб у сім’ї; місце проживання в Польщі, тобто назва міста; інформація, чи є у твоїй родині людина з обмеженими можливостями.

Після цього ти отримаєш зворотнє SMS від LWF з конкретною адресою, датою та часом, коли треба прийти до центру для реєстрації.

На очну зустріч треба приходити всією сім’єю, включно з дітьми, та не забути взяти з собою документи: паспорт, PESEL або інші.

У Польщі медична система дещо відрізняється від української, тож треба запастися ліками. А які польські ліки є аналогами українських медикаментів, читай у нашому матеріалі.

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