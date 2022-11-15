Грошова допомога українцям в Польщі від німецького фонду: хто та яку суму може отримати

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 13:30
допомога
Фото: Pexels

Більше новин
населення Землі
Це наше досягнення і наша відповідальність: кількість населення Землі досягла 8 млрд
Місячний календар стрижок на листопад 2022
Холодна пора року не завадить стильній зачісці — календар стрижок на листопад 2022
Браслет Азовсталь
Символ незламності: стартував продаж останньої партії браслетів з довоєнної Азовсталі
кулінарний батальйон
Тонни печива та тисячі порцій тушкованки: як українські господині створили кулінарний батальйон, щоб допомагати ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Шляхетна посилка
Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує
Грошова допомога українцям в Польщі від німецького фонду: хто та яку суму може отримати
Гуманітарна, медична та освітня: як отримати допомогу від Олени Зеленської
Гуманітарна допомога
Як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону: адресна та грошова підтримка українцям
Виплати ВПО: як не втратити грошову допомогу при переїзді
Знову переїхали? Як не втратити виплати ВПО після зміни місця проживання

Відео
населення Землі

Це наше досягнення і наша відповідальність: кількість населення Землі досягла 8 млрд
0:03:27
кулінарний батальйон
Тонни печива та тисячі порцій тушкованки: як українські господині створили кулінарний батальйон, щоб допомагати ЗСУ
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Шляхетна посилка
Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не буде жодних Мінськів-3! Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни
0:03:50
Податковий план
Податковий план перевиконано! Як воєнний 2022 рік дав більше державному бюджету, ніж минулий
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:56
БПЛА Лелека-100: характеристики українського БПЛА
Швидкий, проворний і непомітний! Характеристики українського БПЛА Лелека-100
0:02:23
Вінчання на фронті
Весілля на фронті — нова реальність: історія кохання українських військових
Більше відео
Як підготуватися до зими-2023
Читати далі
Консервація, ліхтарики, що ще? Екстремальний список, чим варто запастись на зиму-2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь