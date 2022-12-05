Нова допомога 2200 грн для ВПО: хто та як може отримати

Кількість ВПО в Україні постійно збільшується, адже люди наважуються виїздити з прифронтових та небезпечних зон.

Такі люди можуть розраховувати на повну підтримку України, а також на міжнародну грошову допомогу від благодійних організацій, фондів та урядів.

Наразі грошову підтримку у розмірі 2200 грн ВПО можуть отримати від двох фондів. Хто готовий допомогти українцям та які умови надання допомоги, розповіли у Міністерстві реінтеграції.

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Грошова допомога 2200 грн від Save the children

Грошова допомога внутрішнім переселенцям від благодійної організації BHA & Save the children становить 2200 грн.

Якщо ти підходиш за критеріями, гроші надійдуть на картку протягом трьох місяців.

Хто має право на допомогу

Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей та не мають безпечного місця проживання. Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї або засоби до існування внаслідок проведення бойових дій (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо). ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого чи розділеного з родичами) та відповідають бодай одному з таких критеріїв вразливості:

домогосподарство веде жінка;

домогосподарство веде особа похилого віку (60+);

домогосподарство веде особа з інвалідністю;

домогосподарство з дитиною та особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

домогосподарство з дитиною та особою похилого віку (60+);

домогосподарство з двома і більше дітьми;

домогосподарство з дитиною під опікою;

домогосподарство з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми дитину віком до двох років.

Як отримати допомогу 2200 грн від Save the children

Щоб податися на отримання такої допомоги, тобі треба зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 609 845

Якщо гарячі лінії перевантажені, ти можеш написати звернення в особисті повідомлення у Facebook та залишити там свій контактний номер телефону.

Грошова допомога 2200 грн від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців надає грошову допомогу у розмірі 2200 грн. Загалом виплачуватимуть допомогу тричі, один раз на місяць на кожного члена сім’ї, але не більше як для п’яти осіб.

Першу виплату ти отримаєш уже за п’ять днів після підтвердження заявки.

Хто може отримати допомогу 2200

Рада надає допомогу не всім. Право на неї мають ВПО або жителі Харківської, Луганської, Донецької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей, які не отримують допомогу від інших програм.

Також Естонська рада назвала низку пріоритетів, за якими визначатимуть, хто ж отримає допомогу. Серед них:

громадяни, цивільні члени сім’ї яких були травмовані або поранені внаслідок бойових дій;

люди, які повністю втратили житло внаслідок бойових дій або житло яких зазнало часткового руйнування і потребує ремонту;

одинока мати чи батько з неповнолітніми дітьми;

сім’ї, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які потребують дороговартісного лікування;

людина, яка втратила роботу і не має коштів для існування;

ВПО, які не можуть повернутися додому через те, що житло зруйноване, а на території ведуться активні бойові дії або вона перебуває під окупацією;

малозабезпечені сім’ї працездатного віку

Як оформити допомогу 2200 грн від Естонської ради у справах біженців на кожного члена родини

Люди, які підходять за критеріями, можуть податися на допомогу, зателефонувавши до колцентру за номером: 067 105 28 03. Він працює щодня з 9:00 до 19:00.

Якщо ти проживаєш на тимчасово окупованій території, то тобі треба заповнити онлайн-форму на сайті програми.

Якщо ж ти знайшов(-ла) тимчасовий притулок за кордоном, можеш також розраховувати на грошову допомогу. Ми розказали, як українцям за кордоном отримати виплати від німецького фонду.

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