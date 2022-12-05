Нова допомога 2200 грн для ВПО: хто та як може отримати

Кількість ВПО в Україні постійно збільшується, адже люди наважуються виїздити з прифронтових та небезпечних зон.
Такі люди можуть розраховувати на повну підтримку України, а також на міжнародну грошову допомогу від благодійних організацій, фондів та урядів.
Наразі грошову підтримку у розмірі 2200 грн ВПО можуть отримати від двох фондів. Хто готовий допомогти українцям та які умови надання допомоги, розповіли у Міністерстві реінтеграції.
Грошова допомога внутрішнім переселенцям від благодійної організації BHA & Save the children становить 2200 грн.
Якщо ти підходиш за критеріями, гроші надійдуть на картку протягом трьох місяців.
Якщо ти підходиш за критеріями, гроші надійдуть на картку протягом трьох місяців.
Щоб податися на отримання такої допомоги, тобі треба зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 609 845
Якщо гарячі лінії перевантажені, ти можеш написати звернення в особисті повідомлення у Facebook та залишити там свій контактний номер телефону.
Естонська рада у справах біженців надає грошову допомогу у розмірі 2200 грн. Загалом виплачуватимуть допомогу тричі, один раз на місяць на кожного члена сім’ї, але не більше як для п’яти осіб.
Першу виплату ти отримаєш уже за п’ять днів після підтвердження заявки.
Першу виплату ти отримаєш уже за п’ять днів після підтвердження заявки.
Рада надає допомогу не всім. Право на неї мають ВПО або жителі Харківської, Луганської, Донецької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей, які не отримують допомогу від інших програм.
Також Естонська рада назвала низку пріоритетів, за якими визначатимуть, хто ж отримає допомогу. Серед них:
Люди, які підходять за критеріями, можуть податися на допомогу, зателефонувавши до колцентру за номером: 067 105 28 03. Він працює щодня з 9:00 до 19:00.
Якщо ти проживаєш на тимчасово окупованій території, то тобі треба заповнити онлайн-форму на сайті програми.
Якщо ж ти знайшов(-ла) тимчасовий притулок за кордоном, можеш також розраховувати на грошову допомогу. Ми розказали, як українцям за кордоном отримати виплати від німецького фонду.
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