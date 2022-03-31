Не можеш подолати тугу за домом? Розповідаємо, що робити

Війна змушує людей покидати рідний дім. Багато хто не може подолати тугу за домівкою та рідними, адже кожен четвертий українець під час війни був змушений виїхати чи то в інший регіон, чи за кордон.

Що робити, щоб полегшити смуток?

Як подолати тугу за домом

Спершу визнай, що сумуєш. Це складно, але без цього діяти далі неможливо. Туга за домівкою та звичними речами є природною реакцією на відчуття втрати.

Не стримуй емоцій! Знайди спосіб виговоритись, написати на папері те, що відчуваєш. Приховані почуття часто проявляються головним болем, втомою, хворобами або відсутністю мотивації та сил.

Якщо ти зміг (змогла) взяти щось особливе з собою, що нагадує про дім, виділи для цієї речі почесне місце. Це полегшить твої почуття.

Створи атмосферу дому, де б ти не був(-ла). Надрукуй фото та розвішай їх. Купи щось таке, що було у тебе вдома. Це той випадок, коли імпульсивні покупки йдуть на користь.

Займи себе. Прибирання, спорт, медитації зараз особливо корисні.

Бережи баланс сну, харчування та спорту.

Будь відкритим для нових людей. Познайомся з кимось. Дружба полегшує тугу.

Спілкуйся з рідними та друзями по відеозв’язку.

Мрій та плануй життя після перемоги. Це як мантра, яку потрібно проговорювати, прописувати.

Досліджуй все навколо. Місцевість, звичаї, діаспору. Куди можна сходити, щоб волонтерити або на мітинг.

Якщо відчуваєш, що не можеш самостійно впоратись із тугою, звернись до психолога за професійною допомогою.

Пам’ятай, сумувати за людьми, домівкою та речами — природно. Ти скоро повернешся додому у вільну та рідну країну.

Якщо ти сваришся з родиною у такий непростий час, ми розповідаємо, як запобігти конфліктам з найріднішими.