Не можеш подолати тугу за домом? Розповідаємо, що робити

Війна змушує людей покидати рідний дім. Багато хто не може подолати тугу за домівкою та рідними, адже кожен четвертий українець під час війни був змушений виїхати чи то в інший регіон, чи за кордон.
Що робити, щоб полегшити смуток?
Якщо відчуваєш, що не можеш самостійно впоратись із тугою, звернись до психолога за професійною допомогою.
Пам’ятай, сумувати за людьми, домівкою та речами — природно. Ти скоро повернешся додому у вільну та рідну країну.
Якщо ти сваришся з родиною у такий непростий час, ми розповідаємо, як запобігти конфліктам з найріднішими.