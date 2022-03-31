Не можешь преодолеть тоску по дому? Рассказываем, что делать

Война вынуждает людей покидать родной дом. Многие не могут преодолеть тоску по дому и родным, ведь каждый четвертый украинец во время войны был вынужден уехать в другой регион или за границу.
Что делать, чтобы облегчить уныние?
Если чувствуешь, что не можешь самостоятельно справиться с тоской, обратись к психологу за профессиональной помощью.
Помни, скучать по людям, домам и вещам — естественно. Ты скоро вернешься домой в свободную и родную страну.
Если ты ссоришься с семьей в такое непростое время, мы рассказываем, как предотвратить конфликты с самыми родными.