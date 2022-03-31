Не можешь преодолеть тоску по дому? Рассказываем, что делать

Война вынуждает людей покидать родной дом. Многие не могут преодолеть тоску по дому и родным, ведь каждый четвертый украинец во время войны был вынужден уехать в другой регион или за границу.

Что делать, чтобы облегчить уныние?

Как преодолеть тоску по дому

Сначала признай, что скучаешь. Это сложно, но без этого действовать дальше невозможно. Тоска по дому и привычным вещам является естественной реакцией на чувство потери.

Не сдерживай эмоций! Найди способ выговориться, написать на бумаге то, что чувствуешь. Скрытые чувства часто проявляются головной болью, усталостью, болезнями или отсутствием мотивации и сил.

Если ты смог(-ла) взять что-то особенное с собой, напоминающее о доме, выделили для этой вещи почетное место. Это облегчит твои чувства.

Создай атмосферу дома, где бы ты ни был(-ла). Напечатай фото и развесь их. Купи что-нибудь такое, что было у тебя дома. Это тот случай, когда импульсивные покупки идут на пользу.

Займи себя. Уборка, спорт, медитации сейчас особенно полезны.

Береги баланс сна, питания и спорта.

Будь открыт(-ой) для новых людей. Познакомься с кем-то. Дружба облегчает тоску.

Общайся с родными и друзьями по видеосвязи.

Мечтай и планируй жизнь после победы. Это как мантра, которую нужно говорить, прописывать.

Исследуй все вокруг. Местность, обычаи, диаспоры. Куда можно сходить, чтобы волонтёрить или на митинг.

Если чувствуешь, что не можешь самостоятельно справиться с тоской, обратись к психологу за профессиональной помощью.

Помни, скучать по людям, домам и вещам — естественно. Ты скоро вернешься домой в свободную и родную страну.

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