Врятує дитині життя. Що таке інформаційна бірка та як її зробити

Під час війни нашим головним завданням є вижити. Рівень небезпеки дуже високий, тому потрібно зробити максимум, щоб вберегти себе та своїх дітей.

Якщо ви або хтось із малечі загубитесь, у кожного має бути спеціальна інформаційна бірка. Вона допоможе знайти одне одного, можливо, навіть урятувати життя.

Яку інформацію розмістити на бірці

• Прізвище, ім’я, по батькові дитини.

• Номери телефонів батьків та родичів.

• Адресу проживання.

• Групу крові.

• Відомості про хронічні захворювання, якщо такі є.

Напиши інформацію українською та англійською мовами.

А якщо ви плануєте виїжджати за кордон, можна зробити один документ на родину, в якому вказати всі ці дані. Не забудь покласти його у зіп-пакет та прихопити з собою.

Зараз у деяких містах України відновлюють навчання. Дізнайся, як допомогти своїй дитині та що потрібно знати.