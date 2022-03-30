Врятує дитині життя. Що таке інформаційна бірка та як її зробити

Під час війни нашим головним завданням є вижити. Рівень небезпеки дуже високий, тому потрібно зробити максимум, щоб вберегти себе та своїх дітей.
Якщо ви або хтось із малечі загубитесь, у кожного має бути спеціальна інформаційна бірка. Вона допоможе знайти одне одного, можливо, навіть урятувати життя.
• Прізвище, ім’я, по батькові дитини.
• Номери телефонів батьків та родичів.
• Адресу проживання.
• Групу крові.
• Відомості про хронічні захворювання, якщо такі є.
Напиши інформацію українською та англійською мовами.
А якщо ви плануєте виїжджати за кордон, можна зробити один документ на родину, в якому вказати всі ці дані. Не забудь покласти його у зіп-пакет та прихопити з собою.
Зараз у деяких містах України відновлюють навчання. Дізнайся, як допомогти своїй дитині та що потрібно знати.