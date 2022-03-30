Спасет ребенку жизнь. Что такое информационная бирка и как ее сделать

Во время войны наша главная задача — выжить. Уровень опасности очень высокий, поэтому нужно сделать максимум, чтобы спасти себя и своих детей.

Если вы или кто-то из малышей потеряетесь, у каждого должна быть специальная информационная бирка. Она поможет найти друг друга, возможно, даже спасти жизнь.

Какую информацию разместить на бирке

• Фамилия, имя, отчество ребенка.

• Номера телефонов родителей и родственников.

• Адрес проживания.

• Группа крови.

• Сведения о хронических заболеваниях, если таковые имеются.

Напиши информацию на украинском и английском языках.

А если вы планируете выезжать за границу, то можно сделать один документ на семью, в котором указать все эти данные. Не забудь положить его в зип-пакет и взять с собой.

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