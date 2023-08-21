Від осінніх ноток до потрібної канцелярії: як зробити букет на 1 вересня своїми руками

Букети на 1 вересня стали традицією, адже нам так хочеться подякувати вчителям за їхню працю.
Учителі будуть раді улюбленим квітам, якими можна прикрасити як навчальний клас, так і свою оселю. Але їх також можна здивувати незвичними букетами на 1 вересня своїми руками.
Ми розповімо про ідеї створення букета на 1 вересня своїми руками з квітів та інших незвичних елементів.
Останніми роками поширилася тенденція робити букети з усього: фруктів, овочів, цукерок, м’ясних виробів тощо.
На 1 вересня вчителю можна подарувати букет із сухофруктів, це смачно, корисно й красиво.
Пряники можна зробити у формі квітів, листочків, намалювати на них зошити чи дзвіночки, зробити красиві написи, а потім об’єднати це у красивий та смачний букет. Особливо він може зігріти серце, якщо пряники будуть виготовлені власноруч.
Фото: viki_cookers_history / Instagram
Букет з цукерок на 1 вересня своїми руками можна зробити двома способами.
Перший — це повністю зробити букет із солодощів та загорнути в обгортку. Другий — зробити квіточки й листочки зі спеціального паперу, а в середині заховати цукерки.
Так, цукерки можна акуратно з’їсти, а квіткова композиція залишиться і прикрашатиме кабінет.
Також вчителю чи вчительці можна зібрати букет-кошик. Прикрасити кошик живими квітами й додати солодощі чи канцелярію. Або ж можна зробити декоративні квіти з різного матеріалу, які також міститимуть приховані цукерки.
Можливо, це найкорисніший букет для вчителя. До нього можна покласти, ручки, олівці, фломастери, лінійки, ножиці, крейду та багато іншого, що необхідно вчителю для роботи.
Загорнути в красиву обгортку та додати милий напис.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Смачні букети???? ????Біла Церква ???????? (@buketik_fruktik)
Публикация от Смачні букети???? ????Біла Церква ???????? (@buketik_fruktik)
На 1 вересня можна зробити букет своїми руками з квітів, надихнувшись магазинними варіантами або картинками в інтернеті. У людей, які живуть в приватних будинках, можуть бути клумби з красивими квітами. Тож можна зібрати композицію з них. Варто запастися обгортками, стрічками й декоративними елементами.
Незвичним букетом, який приверне увагу, є букет із соняшників. Варто зауважити, що йдеться про декоративні соняшники. Їх можна розбивати квітами червоного кольору, які добре гратимуть на контрасті з жовтим.
Фото: Pixabay
В одному букеті можна поєднати різні квіти: троянди, гортензії, гіпсофіли тощо. Головне — звертати увагу на кольору гаму, щоб усе було гармонійно.
Фото: olgatorlina / Instagram
Одним із варіантів букетів на 1 вересня є букет із сухоцвітів. Його можна прикрасити колосками пшениці, зробленою бавовною (або купленою справжньою), а також волоськими горіхами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Mihovk/Студія декору (@mariailleysh_stydia_dekory)
Публикация от Maria Mihovk/Студія декору (@mariailleysh_stydia_dekory)
Можна зробити букет з теплих червоних та помаранчевих циній та різних підвидів жоржини, додати хризантеми. А фінальним штрихом можуть бути запашні яблука.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доставка Квітів | Львів???????? (@flowers.presents.lv)
Публикация от Доставка Квітів | Львів???????? (@flowers.presents.lv)
Останнім часом гортензії набирають популярності. Можна зібрати букет навіть з однієї гілочки, адже вона доволі пишна. Прикрасити її листям та декоративними елементами, як-от картинки, написи чи канцелярія.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доставка квітів Луцьк (@gardenia.lutsk)
Публикация от Доставка квітів Луцьк (@gardenia.lutsk)
На перше вересня до школи дитина має йти не лише з букетом. Раніше ми розповідали, як зібрати дитину у перший клас.
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