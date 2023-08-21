Від осінніх ноток до потрібної канцелярії: як зробити букет на 1 вересня своїми руками

Букети на 1 вересня стали традицією, адже нам так хочеться подякувати вчителям за їхню працю.

Учителі будуть раді улюбленим квітам, якими можна прикрасити як навчальний клас, так і свою оселю. Але їх також можна здивувати незвичними букетами на 1 вересня своїми руками.

Ми розповімо про ідеї створення букета на 1 вересня своїми руками з квітів та інших незвичних елементів.

Зараз також дивляться

Букети на 1 вересня своїми руками

Букети з сухофруктів

Останніми роками поширилася тенденція робити букети з усього: фруктів, овочів, цукерок, м’ясних виробів тощо.

На 1 вересня вчителю можна подарувати букет із сухофруктів, це смачно, корисно й красиво.

Букет з пряників

Пряники можна зробити у формі квітів, листочків, намалювати на них зошити чи дзвіночки, зробити красиві написи, а потім об’єднати це у красивий та смачний букет. Особливо він може зігріти серце, якщо пряники будуть виготовлені власноруч.

Букет з цукерок

Букет з цукерок на 1 вересня своїми руками можна зробити двома способами.

Перший — це повністю зробити букет із солодощів та загорнути в обгортку. Другий — зробити квіточки й листочки зі спеціального паперу, а в середині заховати цукерки.

Так, цукерки можна акуратно з’їсти, а квіткова композиція залишиться і прикрашатиме кабінет.

Букет-кошик

Також вчителю чи вчительці можна зібрати букет-кошик. Прикрасити кошик живими квітами й додати солодощі чи канцелярію. Або ж можна зробити декоративні квіти з різного матеріалу, які також міститимуть приховані цукерки.

Букет з канцелярії

Можливо, це найкорисніший букет для вчителя. До нього можна покласти, ручки, олівці, фломастери, лінійки, ножиці, крейду та багато іншого, що необхідно вчителю для роботи.

Загорнути в красиву обгортку та додати милий напис.

Букети на 1 вересня своїми руками з квітів

На 1 вересня можна зробити букет своїми руками з квітів, надихнувшись магазинними варіантами або картинками в інтернеті. У людей, які живуть в приватних будинках, можуть бути клумби з красивими квітами. Тож можна зібрати композицію з них. Варто запастися обгортками, стрічками й декоративними елементами.

Букет з соняшників

Незвичним букетом, який приверне увагу, є букет із соняшників. Варто зауважити, що йдеться про декоративні соняшники. Їх можна розбивати квітами червоного кольору, які добре гратимуть на контрасті з жовтим.

Букети з різних квітів

В одному букеті можна поєднати різні квіти: троянди, гортензії, гіпсофіли тощо. Головне — звертати увагу на кольору гаму, щоб усе було гармонійно.

Букет із сухоцвітів

Одним із варіантів букетів на 1 вересня є букет із сухоцвітів. Його можна прикрасити колосками пшениці, зробленою бавовною (або купленою справжньою), а також волоськими горіхами.

Букет з осінніми нотками

Можна зробити букет з теплих червоних та помаранчевих циній та різних підвидів жоржини, додати хризантеми. А фінальним штрихом можуть бути запашні яблука.

Букет з гортензій

Останнім часом гортензії набирають популярності. Можна зібрати букет навіть з однієї гілочки, адже вона доволі пишна. Прикрасити її листям та декоративними елементами, як-от картинки, написи чи канцелярія.

На перше вересня до школи дитина має йти не лише з букетом. Раніше ми розповідали, як зібрати дитину у перший клас.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.