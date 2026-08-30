Стиль життя Свята

День шахтаря в Україні та історія свята

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 30 Серпня 2026, 08:00 3 хв.
день шахтаря
Фото Unsplash

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