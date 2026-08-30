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День шахтера в Украине и история праздника

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 30 августа 2026, 08:00 3 мин.
день шахтера
Фото Unsplash

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