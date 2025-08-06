Мира и благополучия — поздравления с Яблочным Спасом в картинках и стихах

Фото Unsplash Яблочный Спас — второй из трех ежегодных Спасов. Эти три праздника символизируют конец лета и подготовку к зиме. Яблочный Спас приходится на 6 августа по новому церковному календарю и на 19 августа по старому стилю.Успей поздравить родных и друзей открытками и стихами, которые редакция Вікон подготовила для тебя. Поздравления со Спасом в стихах Яблочный Спас скорее встречай,Яблоком вкусным друзей угощай.И щедрость твоя к тебе вернется,А злоба и горе тебя не коснется. *** Уже спелые яблоки в нашем саду,К нам пришел долгожданный Спас,Собираем, радуемся урожаю,Чтобы было что отложить про запас.И каждое спелое яблоко из урожаяЖизненную и магическую силу имеет.Его нужно в церкви освятить,Чтобы оно дало нам силы жить. ***Сегодня настал ЯблочныйБлагословенный Спас.Желаю, чтобы все узнали,Что Бог есть среди нас.Любовь, заботу пусть тебеОн пошлет с неба,И будет радость на Земле,И счастье оживет! *** Со Спасом Яблочным поздравляю от сердца,мира желаю и добра,Да будет радостно, светло и солнечно,Пусть нам забудется слово “война” Поздравления с Яблочным Спасом в картинках Мы подготовили для тебя открытки со Спасом. Поздравления с Яблочным Спасом в прозе Поздравляю тебя со славным праздником Яблочного Спаса! Желаю мирного неба и ароматных яблок! Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем. *** Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю тебе каждый день вдыхать чудесный аромат жизни, словно ты живешь в яблоневом саду, желаю мира, здоровья, достатка и любви. *** В этот светлый и радостный день Преображения Господнего желаем мира в каждом доме, счастья в каждой семье, гармонии в каждом сердце! Как лето сегодня переходит в щедрую осень, так пусть все ваши начинания и дела приносят плоды, мечты начнут сбываться и счастье войдет в вашу жизнь солнечным светом! Ранее мы рассказывали, когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас по новому календарю 2025 года.Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: поздравления в картинках, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter