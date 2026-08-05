Стиль жизни Праздники

Яблочный Спас: традиции и приметы любимого праздника

Анастасія Грубрина, журналист сайта 05 августа 2026, 11:00 3 мин.
яблочный спас приметы
Фото Pexels

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