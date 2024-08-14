Медовый Спас 2025: что нельзя делать на Маковея

Фото Unsplash Медовый Спас или Маковея — один из самых больших религиозных праздников для верующих. Еще с давних времен в этот день несли в церковь мед и святили его, а с первой ложкой освященного нектара загадывали волшебное желание, отсюда и название праздника. В 2024 году Украинцы будут праздновать Маковея в четверг, 1 августа. По старому церковному календарю этот день раньше отмечали 14 августа. Важно быть вооруженными знаниями, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь небесный гнев и неприятности. Что нельзя делать в Медовый Спас 2025 Как и во время всех религиозных праздников на Маковея в 2025 году нужно удержаться от брани и ссор. Также нельзя громко разговаривать и громко праздновать – это признак неуважения. Поскольку Медовый Спас приходится на воскресенье, божий день, убирать и заниматься домашней работой тоже нельзя. Однако печь можно: пряники, пироги, блины с медом и маком — это давняя традиция, которой верующие чтят воду. Так что готовить в этот день можно. В любой большой религиозный праздник запрещено работать, Медовый Спас в 2025 году — не исключение. Читать по теме Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты праздников по новому календарю Когда по новому церковному календарю празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас — читай в материале о значении и традициях праздников. Конечно, нельзя прожить день и не пожелать российским военным поскорее удобрить нашу землю, однако во время Маковея все же стоит удержаться.Ведь в Медовый Спас нельзя желать кому-нибудь зла, иначе негатив вернется к тебе. Именно в этот день, 1 августа, начинается великий Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Продлится он до 14 августа. Поэтому для верующих, соблюдающих пост, с этого дня есть определенные ограничения в пище. Праздник Медового Спаса не должен быть исключением, на столе должны стоять только постные блюда. Традиции Медового Спаса В этот день верующие ходят в церковь, чтобы освятить воду, мед, мак и травы. Все эти компоненты после церкви приобретут целебные свойства. После церкви все приходили домой и пробовали вкусные постные блюда, ведь чествовали Успенскую Богородицу. Фото: Unsplash А потом шли купаться в открытые водоемы, ведь считают, что именно в этот день Владимир Великий крестился в Днепре, так что купание в этот день принесут человеку здоровье и силы на весь следующий год. Далее верующие устраивали своеобразные проводы лета, традиционно именно в Медовый спас начинают собирать урожай и готовиться к зиме. Медовый Спас — далеко не единственный религиозный праздник в августе, этот месяц для верующих будет насыщенным. Мы подготовили для тебя календарь церковных праздников на 2025 год. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter