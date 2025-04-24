Християнські вітання з днем народження: віршовані та своїми словами

Якщо на свято рідної людини ти шукаєш особливо зворушливі та проникливі слова, прочитай наші християнські вітання з днем ​​народження. В них — щирі побажання земних благ і небесного заступництва.

Християнські вітання з днем народження жінці та чоловіку в прозі

Щиро втаю тебе з днем ​​народження! Нехай в цей радісний день ангел-охоронець посилає тобі нових сил і бадьорості, промінчики надії та любові, світла доброї віри та удачі. Будь здоровий (-а) і живи без образ та неприємних людей. Нехай Бог відводить від тебе хвороби та недобрі погляди. Довгих тобі років життя!

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В цей особливий день твого народження прийми наші найщиріші вітання! Бажаю тобі Божого благословення на кожну справу! Нехай твої дні проходять в мирі, а душа заспокоюється молитвою та вірою. Тепла тобі від рідних та близьких, віри та надії! І нехай ангел-охоронець тримає над тобою свої крила, як оберіг.

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Вітаю тебе з днем народження! Нехай кожен день твого життя буде освячений Божим світлом, його теплом та любов’ю. Нехай цей день стане благословенним початком іще одного гарного року! Сил тобі, міцного здоров’я, достатку та віри, з якою не страшні жодні негаразди. Усіляких тобі благ!

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Зі святом тебе! Нехай Господня любов спрямовує тебе по життю та зберігає від проблем та лих. Нехай цей день пройде з радістю у серці, а щирі молитви летітимуть до Бога і будуть почути ним. Миру твоєму серцю і душевної благодаті! Здоров’я, щастя, і удачі в добрих справах!

Віршовані християнські вітання з днем народження

Нехай Господь Вас огорне

Та в день народження освятить.

Щоб з щирим серцем Ви жили

Та завжди спокій був у хаті!

Любові, радощів, тепла,

Надії в думках та у серці.

І щоб молитва кожен день

Давала мудрість та відвертість!

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Хай Бог дарує світлі дні,

Надію й віру на прекрасне,

Думки, щоб були осяйні,

І серце чисте, світле, ясне.

Святого Духа милість Божа

Хай Вашу осяває путь,

Небесна і земна сторожа

До вічності нехай ведуть!

***

З днем народження вітання!

У Христі — лиш процвітання!

Дух Святий нехай прилине,

Благодать дає єдину.

Аби жити у Христі,

Бути гідним на путі,

Із гріхами в перемозі

Щоб зростати в славнім Бозі!

Християнські вітання з днем народження своїми словами

З днем народження тебе! Нового благословенного року життя, нехай буде з тобою повсякчас Божа милість, і Господь направлятиме тебе по життю з любов’ю та мудрістю. Живи щасливо, бувай здоровий (-а), радій рідним та багатій на користь собі та людям.

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З днем ​​народження тебе! Щиро зичу тобі, щоб кожен наступний день був сповнений світла та Божої благодаті. Нехай будуть благословенні та справдяться найзаповітніші плани та мрії. А серце відчуватиме мир та любов ближніх.

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Вітаю тебе! Бажаю, щоб Господь щодня дарував нові блага, а ти йшов (йшла) по життю під святим Його заступництвом! Здоров’я тобі, витривалості, мудрості, терпіння та кохання!

Раніше ми розповідали, як привітати з днем ​​народження жінку — читай слова, які зігріють душу та покращать настрій.

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