Церковний календар на червень 2025 за новим стилем: твій духовний путівник

Фото Pixabay Церковний календар на червень 2025 року — це своєрідний духовний орієнтир, який допомагає православному вірянину жити в єдиному ритмі церкви, дотримуватися постів та відзначати церковні свята. Які саме важливі дати містить церковний календар на червень 2025 року — читай у матеріалі. Головні церковні свята у червні 2025 року 8 червня — Пресвятая Трійця Трійця — це одне з найбільших свят церковного календаря, яке відзначається на 50-й день після Великодня. Воно присвячене Святій Трійці — Богові Отцю, Сину і Святому Духу. За легендою, саме цього дня на апостолів у вигляді вогняних язиків зійшов Святий Дух, і вони отримали місію проповідувати по всьому світу. Це свято вважається днем народження церкви. В народі Трійцю ще називають Зеленою неділею: у церквах і вдома усе прикрашають зеленню — символом життя, оновлення і дії Святого Духа. Це світле, радісне свято, яке єднає людей силою віри. Читати на тему Трійця в Україні — як гармонійно злилось християнське і язичницьке коріння 8 червня християни східного обряду святкуватимуть Трійцю. Читай, у чому секрет Зелених свят та які обряди з ними пов’язані. 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя Різдво Іоанна Хрестителя — це свято, коли церква вшановує народження святого, який був предтечею Христа. Біблія описує, що Іоанн Хреститель з’явився на світ за дивовижних обставин: його батьки були вже в похилому віці й не могли мати дітей. Але одного разу ангел сповістив, що невдовзі у них народиться той, хто підготує людей до приходу Месії. Іоанн прийшов у цей світ і став пророком. Він жив у пустелі, харчувався диким медом і закликав до покаяння. Саме він хрестив Ісуса в Йордані. Це церковне свято — як підготовка до Різдва Христового, бо Іоанн вважається провісником і символічним мостом між Старим і Новим Завітом. 29 червня — верховних апостолів Петра і Павла Свято Петра і Павла — це день в церковному календарі, коли вшановують двох найбільш відомих апостолів, які були зовсім різними, але служили одній справі. Петро був простим рибалкою, він серед перших приєднався до учнів Христа. Павло — учений, колишній гонитель християн, що, змінений вірою, став ревним проповідником. Обоє віддали життя за віру, і саме в день їхньої мученицької смерті християни згадують їх як основоположників християнської Церкви. Церковний календар на червень 2025 року 1 червня — святого мученика Юстина Філософа та інших; 2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського; 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним; 4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського; 5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; 6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона; 7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського; 8 червня — Пресвятої Трійці; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата; 9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського; 10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського; 11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави; 12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського; 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія; 14 червня — святого пророка Єлисея; 15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського; 16 червня — святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа; 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія; 18 червня — святого мученика Леонтія; 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього; 20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського; 21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського; 22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського; 23 червня — святої мучениці Агрипини; 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя; 25 червня — святої преподобної мучениці Февронії; 26 червня — святого преподобного Давида Солунського; 27 червня — блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря; 28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана; 29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла; 30 червня — Всіх святих; Собор 12 апостолів. А ще ми пропонуємо переглянути календар найбільш значущих церковних свят на 2025 рік. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter