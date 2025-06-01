Стиль життя Свята

Церковний календар на червень 2025 за новим стилем: твій духовний путівник

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Червня 2025, 08:55
церковний календар на червень 2025
Фото Pixabay

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