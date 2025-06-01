Церковний календар на червень 2025 за новим стилем: твій духовний путівник

Церковний календар на червень 2025 року — це своєрідний духовний орієнтир, який допомагає православному вірянину жити в єдиному ритмі церкви, дотримуватися постів та відзначати церковні свята.

Які саме важливі дати містить церковний календар на червень 2025 року — читай у матеріалі.

Головні церковні свята у червні 2025 року

8 червня — Пресвятая Трійця

Трійця — це одне з найбільших свят церковного календаря, яке відзначається на 50-й день після Великодня. Воно присвячене Святій Трійці — Богові Отцю, Сину і Святому Духу.

За легендою, саме цього дня на апостолів у вигляді вогняних язиків зійшов Святий Дух, і вони отримали місію проповідувати по всьому світу. Це свято вважається днем народження церкви.

В народі Трійцю ще називають Зеленою неділею: у церквах і вдома усе прикрашають зеленню — символом життя, оновлення і дії Святого Духа. Це світле, радісне свято, яке єднає людей силою віри.

Читати на тему Трійця в Україні — як гармонійно злилось християнське і язичницьке коріння 8 червня християни східного обряду святкуватимуть Трійцю. Читай, у чому секрет Зелених свят та які обряди з ними пов’язані.

24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя

Різдво Іоанна Хрестителя — це свято, коли церква вшановує народження святого, який був предтечею Христа.

Біблія описує, що Іоанн Хреститель з’явився на світ за дивовижних обставин: його батьки були вже в похилому віці й не могли мати дітей. Але одного разу ангел сповістив, що невдовзі у них народиться той, хто підготує людей до приходу Месії.

Іоанн прийшов у цей світ і став пророком. Він жив у пустелі, харчувався диким медом і закликав до покаяння. Саме він хрестив Ісуса в Йордані.

Це церковне свято — як підготовка до Різдва Христового, бо Іоанн вважається провісником і символічним мостом між Старим і Новим Завітом.

29 червня — верховних апостолів Петра і Павла

Свято Петра і Павла — це день в церковному календарі, коли вшановують двох найбільш відомих апостолів, які були зовсім різними, але служили одній справі.

Петро був простим рибалкою, він серед перших приєднався до учнів Христа. Павло — учений, колишній гонитель християн, що, змінений вірою, став ревним проповідником.

Обоє віддали життя за віру, і саме в день їхньої мученицької смерті християни згадують їх як основоположників християнської Церкви.

Церковний календар на червень 2025 року

1 червня — святого мученика Юстина Філософа та інших;

— святого мученика Юстина Філософа та інших; 2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;

— святого Никифора, патріарха Царгородського; 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

— святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним; 4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;

— святого Митрофана, патріарха Царгородського; 5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;

— святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; 6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;

— святих преподобних Висаріона та Іларіона; 7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;

— святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського; 8 червня — Пресвятої Трійці; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

— Пресвятої Трійці; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата; 9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;

— святого Кирила, архієпископа Олександрійського; 10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

— святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського; 11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;

— святих апостолів Вартоломея і Варнави; 12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського;

— святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського; 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;

— святих мучеників Акилини і Трифілія; 14 червня — святого пророка Єлисея;

— святого пророка Єлисея; 15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;

— святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського; 16 червня — святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа;

— святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа; 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;

— святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія; 18 червня — святого мученика Леонтія;

— святого мученика Леонтія; 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;

— святого апостола Юди, брата Господнього; 20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

— святого священномученика Методія, єпископа Патарського; 21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;

— святого мученика Юліяна Тарсійського; 22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

— святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського; 23 червня — святої мучениці Агрипини;

— святої мучениці Агрипини; 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;

— Різдво святого Івана Хрестителя; 25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;

— святої преподобної мучениці Февронії; 26 червня — святого преподобного Давида Солунського;

— святого преподобного Давида Солунського; 27 червня — блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря;

— блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря; 28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

— перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана; 29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;

— святих верховних апостолів Петра і Павла; 30 червня — Всіх святих; Собор 12 апостолів.

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