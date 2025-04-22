Трійця в Україні — як гармонійно злилось християнське і язичницьке коріння

8 червня 2025 року християни святкуватимуть одне з найбільших церковних свят — Трійцю.

Проте з незапам’ятних часів наші предки ще за кілька днів починали готуватись до П’ятдесятниці, а відзначали її цілий тиждень. Читай, у чому секрет Зелених свят та які обряди з ними пов’язані.

Святкування Трійці в Україні

Якщо говорити про християнські звичаї, то у період Трійці у церквах проводять святкові літургії, у молитвах згадують померлих та моляться про порятунок живих.

Серед людей Трійця символізує розквіт життя та природи. Зелень є символом цього свята.

Важливість Зелених свят для християн пояснюється тим, що згідно з повір’ями в цей час духи природи, а також померлі стають ближчими до людського світу. А відтак їх можна задобрити, щоб вони допомогли виростити й зібрати багатий урожай.

Традиції святкування за днями тижня:

Четвер перед Трійцею — раніше дівчата плели вінки з польових квітів та залишали їх у лісі до неділі. Потім приходили та дивились, що з ними трапилось. Якщо вінок вцілів, то дівчина скоро знайде своє кохання, а якщо зів’яв — щастя чекати не варто.

перед Трійцею — раніше дівчата плели вінки з польових квітів та залишали їх у лісі до неділі. Потім приходили та дивились, що з ними трапилось. Якщо вінок вцілів, то дівчина скоро знайде своє кохання, а якщо зів’яв — щастя чекати не варто. П’ятниця — жінки вдосвіта шли в ліс та поле й збирали лікарські трави. Вони вірили, що ті мають у цей день особливу зцілювальну силу.

— жінки вдосвіта шли в ліс та поле й збирали лікарські трави. Вони вірили, що ті мають у цей день особливу зцілювальну силу. Субота — люди прикрашали свою оселю різною зеленню: чебрецем, полином, любистком тощо. Особливу увагу приділяли вікнам, дверям та воротам, адже саме через них входитимуть духи природи в будинок, щоб пригоститись. Крім цього, саме в Клечальну суботу згадували самогубців і зниклих безвісти.

— люди прикрашали свою оселю різною зеленню: чебрецем, полином, любистком тощо. Особливу увагу приділяли вікнам, дверям та воротам, адже саме через них входитимуть духи природи в будинок, щоб пригоститись. Крім цього, саме в Клечальну суботу згадували самогубців і зниклих безвісти. Неділя (власне Трійця) — люди святили воду та освячували криниці. Як і в католицьких, так і в православних храмах на П’ятдесятницю проводять божественні літургії та великі вечірні служби.

(власне Трійця) — люди святили воду та освячували криниці. Як і в католицьких, так і в православних храмах на П’ятдесятницю проводять божественні літургії та великі вечірні служби. Понеділок — люди обходили свої поля та городи й кропили їх свяченою водою, щоб був добрий врожай.

Через тиждень після Трійці в деяких регіонах України було заведено проводити обряд “проводжання русалок”. Ось так наші предки щороку вшановували духів природи, аби ті були прихильними до людей.

Стародавні легенди про Трійцю

З Трійцею тісно пов’язані легенди про мавок і русалок. Особливого поширення вони набули в Карпатах, на Поділлі та Волині.

Наші предки вважали, що на русалок могли перетворитись:

дівчата-потопельниці;

ті, хто вмер на Зелені свята.

А ось мавками, яких було кілька видів (лісові, гірські та польові) могли стати:

нехрещені померлі малята-дівчатка; дівчата, які вкоротили собі віку через нещасливе кохання; звичайні дівчата, які піддались чарам мавок.

Мабуть, усі ще зі школи пам’ятають романтичні сюжети з повісті Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків та драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня. Отож для наших предків це були не вигадки.

На Гуцульщині, наприклад, вірили, що мавки допомагають людям у хазяйстві — випасі худоби та засіві полів. Водночас ці створіння були дуже небезпечними для молодих парубків, адже могли звести їх з розуму своїми чарами та згубити.

Загалом Трійця — свято, яке має у своїй історії як християнське, так і язичницьке коріння, яке тісно переплелось у єдині неповторні традиції нашої країни.

Раніше ми розповідали тобі, що можна і не можна робити на Трійцю та які забобони не мають нічого спільного з християнським святом: читай за посиланням.

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