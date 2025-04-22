Свята

Трійця в Україні — як гармонійно злилось християнське і язичницьке коріння

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 22 Квітня 2025, 12:45
трійця традиції
Фото Unsplash
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