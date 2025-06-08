Троица в Украине — как гармонично слились христианские и языческие корни

8 июня 2024 года христиане восточного обряда будут праздновать один из самых больших церковных праздников — Троицу.

Однако с незапамятных времен наши предки еще за несколько дней начинали готовиться к Пятидесятнице, а отмечали ее целую неделю. Читай, в чем секрет Зеленых праздников и какие ритуалы с ними связаны.

Празднование Троицы в Украине

Если говорить о христианских обычаях, то в период Троицы в церквях совершают праздничные литургии, в молитвах вспоминают умерших и молятся о спасении живых.

Среди людей Троица символизирует расцвет жизни и природы. Зелень — символ этого праздника.

Важность Зеленых праздников для христиан объясняется тем, что согласно поверьям в это время духи природы, а также умершие становятся более близкими к человеческому миру. Следовательно, их можно задобрить, чтобы они помогли вырастить и собрать богатый урожай.

Традиции празднования по дням недели:

Четверг перед Троицей — раньше девушки плели венки из полевых цветов и оставляли их в лесу до воскресенья. Потом приходили и смотрели, что с ними случилось. Если венок уцелел, то девушка скоро найдет свою любовь, а если увял — счастья ждать не стоит.

перед Троицей — раньше девушки плели венки из полевых цветов и оставляли их в лесу до воскресенья. Потом приходили и смотрели, что с ними случилось. Если венок уцелел, то девушка скоро найдет свою любовь, а если увял — счастья ждать не стоит. Пятница — женщины на рассвете шли в лес и поле и собирали лекарственные травы. Они верили, что те обладают в этот день особой исцеляющей силой.

— женщины на рассвете шли в лес и поле и собирали лекарственные травы. Они верили, что те обладают в этот день особой исцеляющей силой. Суббота — люди украшали свой дом разной зеленью: чабрецом, полынью, любистком и т.д. Особое внимание уделяли окнам, дверям и воротам, ведь именно через них будут входить духи природы в дом, чтобы угоститься. Кроме этого, именно в Клечальную субботу вспоминали самоубийц и пропавших без вести.

— люди украшали свой дом разной зеленью: чабрецом, полынью, любистком и т.д. Особое внимание уделяли окнам, дверям и воротам, ведь именно через них будут входить духи природы в дом, чтобы угоститься. Кроме этого, именно в Клечальную субботу вспоминали самоубийц и пропавших без вести. Воскресенье ( собственно Троица) — люди святили воду и освящали колодцы. Как и в католических, так и в православных храмах на Пятидесятницу проводят божественные литургии и великие вечерние службы.

собственно Троица) — люди святили воду и освящали колодцы. Как и в католических, так и в православных храмах на Пятидесятницу проводят божественные литургии и великие вечерние службы. Понедельник — люди обходили свои поля и огороды и кропили их священной водой, чтобы был хороший урожай.

Через неделю после Троицы в некоторых регионах Украины было принято проводить обряд “провождения русалок”. Вот так наши предки ежегодно чествовали духов природы, чтобы они были благосклонны к людям.

Древние легенды о Троице

С Троицей тесно связаны легенды о мавках и русалках. Особое распространение они получили в Карпатах, на Подолье и Волыни.

Наши предки считали, что в русалок могли превратиться:

девушки-утопленницы;

те, кто умер на Зеленые праздники.

А вот мавками, которых было несколько видов (лесные, горные и полевые) могли стать:

некрещенные умершие малыши-девочки; девушки, покончившие с собой из-за несчастной любви; обычные девушки, которые поддались волшебству мавок.

Наверное, все еще со школы помнят романтические сюжеты из повести Михаила Коцюбинского Тени забытых предков и драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня. Так что для наших предков это были не выдумки.

На Гуцульщине, например, верили, что мавки помогают людям в хозяйстве — выпасе скота и засеве полей. В то же время эти создания были очень опасны для молодых парней, ведь могли свести их с ума своим волшебством и сгубить.

В общем, Троица — праздник, имеющий в своей истории как христианские, так и языческие корни, тесно переплётшееся в единые неповторимые традиции нашей страны.

Раньше мы рассказывали тебе, что можно и нельзя делать на Троицу и какие предрассудки не имеют ничего общего с христианским праздником: читай по ссылке.

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