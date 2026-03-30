Пограбування за 180 секунд: в Італії викрали шедеври Ренуара та Матісса на €9 млн

Італійська поліція розслідує один із найзухваліших злочинів у сфері мистецтва за останні роки. Як повідомляє BBC, з музею Фонду Магнані Рокка, що розташований неподалік Парми, було викрадено картини Ренуара, Сезанна та Матісса.

Загальна вартість вкрадених полотен оцінюється у приголомшливі 9 мільйонів євро (близько 7,8 млн фунтів стерлінгів).

Блискавичний наліт: 3 хвилини на мільйони євро

Злочин стався ще 22 березня, проте розголосу подія набула лише зараз. Четверо чоловіків у масках серед білого дня вдерлися на територію Villa dei Capolavori (Вілла шедеврів), розташовану в сільській місцевості.

За даними італійських медіа, вся операція тривала не більше трьох хвилин. Грабіжники проникли через головні двері та попрямували прямо до Французької кімнати на першому поверсі.

Лише спрацювання системи сигналізації завадило банді винести більше експонатів — злочинці змушені були тікати, перелізши через паркан музею.

Що саме втратила світова культура

Злодії викрали три знакові роботи, серед яких:

Риби (Les Poissons) П’єра-Огюста Ренуара — олійний живопис 1917 року, вартість якого становить близько 6 мільйонів євро;

Натюрморт із вишнями Поля Сезанна — унікальна акварельна робота (близько 1890 р.), яка вважається надзвичайно рідкісною, оскільки митець почав працювати в цій техніці лише наприкінці життя;

Одаліска на терасі Анрі Матісса — полотно 1922 року, на якому зображено двох жінок на сонячній терасі.

Представники фонду зазначають, що банда виглядала надзвичайно організованою та структурованою. Цей напад став черговою ланкою в ланцюжку гучних пограбувань європейських музеїв після нахабної крадіжки коштовностей із Лувру в жовтні минулого року.

Наразі справою займаються італійські карабінери та спеціальний відділ охорони культурної спадщини Болоньї. Музей, де сталася крадіжка, був заснований у 1984 році після смерті відомого колекціонера Луїджі Магнані й вважався одним із найбезпечніших приватних зібрань регіону.

Правоохоронці вивчають записи з камер спостереження та перевіряють можливі канали збуту викрадених шедеврів на чорному ринку антикваріату.

А ще дізнайся, яких відомих діячів культури привласнила Росія.

