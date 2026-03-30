Ограбление за 180 секунд: в Италии похитили шедевры Ренуара и Матисса на €9 млн

Итальянская полиция расследует одно из самых дерзких преступлений в мире искусства за последние десятилетия. Как сообщает BBC, из музея Фонда Маньяни Рокка, расположенного неподалеку от Пармы, бесследно исчезли бесценные полотна Ренуара, Сезанна и Матисса.

Общая стоимость похищенных шедевров оценивается в колоссальные 9 миллионов евро (около 7,8 млн фунтов стерлингов).

Молниеносный налет: 3 минуты на миллионы евро

Само ограбление произошло еще 22 марта, однако информация о нем стала достоянием общественности только сейчас. Четверо преступников в масках среди белого дня ворвались на территорию Villa dei Capolavori (Вилла шедевров), находящуюся в сельской местности.

По данным итальянских СМИ, вся операция заняла не более трех минут. Грабители проникли через главную дверь и направились прямиком во Французскую комнату на первом этаже здания.

Только сработавшая система сигнализации помешала банде вынести больше экспонатов — преступникам пришлось спешно ретироваться, перепрыгнув через забор музея.

Что именно потеряла мировая культура

Добычей воров стали три знаковых произведения искусства:

Рыбы (Les Poissons) Пьера Огюста Ренуара — масляная живопись 1917 года, стоимость которой составляет порядка 6 миллионов евро;

Натюрморт с вишнями Поля Сезанна — уникальная акварельная работа (около 1890 г.). Она считается чрезвычайно редкой, так как мастер начал работать в этой технике лишь на закате жизни;

Одалиска на террасе Анри Матисса — полотно 1922 года, изображающее двух женщин на залитой солнцем террасе.

Представители фонда подчеркивают, что банда действовала крайне профессионально и слаженно. Это нападение стало очередным звеном в цепочке громких ограблений европейских музеев после нашумевшей кражи драгоценностей из Лувра в октябре прошлого года.

На данный момент делом занимаются итальянские карабинеры и специальный отдел охраны культурного наследия Болоньи.

Фонд Маньяни Рокка был основан в 1984 году после смерти известного коллекционера Луиджи Маньяни и до этого момента считался одним из самых безопасных частных собраний в регионе.

Следователи тщательно изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют возможные каналы сбыта шедевров на черном рынке антиквариата.

