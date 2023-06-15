Цветение лета в чашке! Как засушить липу для чая — правила заготовки на зиму

Липовый чай — вкусный и полезный для нашего здоровья. Покупать его необязательно, так как такой чай можно высушить самостоятельно. А пить его еще приятнее. Читай в нашем материале, как сушить липу для чая на зиму — полезные советы о сборе и засушивании цвета.

Как сушить липу для чая: советы по сбору и сушке липы

Травяные чаи полезны для нервной системы и организма. Но следует покупать и пить такие, которые не навредят. Лучше проконсультироваться с врачом, подходит ли тебе состав чая.

Если ты любишь чаи из трав, главным и очень безопасным из них является мятный чай. Читай, как сушить мяту в домашних условиях. А если хочется легкого вкуса, аромата меда и отдыха от стресса, следует заготовить на зиму липовый чай.

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Чай из липы эффективен во время простуд и заболеваний дыхательных путей, полезен для сосудов и почек, способен бороться с головной болью и спазмами суставов, он успокаивает и налаживает сон.

Однако липовый чай провоцирует увеличенное выделение желчи, поэтому следует проконсультироваться с врачом, не навредит ли тебе это.

Как сушить липу для чая?

На самом деле все очень просто — сначала надо собрать ее. Для сбора подходят июнь — июль. Выбери дерево, которое находится вдали от дороги и пыли, секатором или ножом срежь цвет липы. Цветки должны быть распущены, погода сухой.

Если ты хочешь только цветы, а не цвет с листьями и корой, можно срезать по одному цветочку. Все цветки должны быть цельными, здоровыми и без паразитов. Вялый и не распустившийся цвет собирать нельзя.

Если ты сомневаешься, чистая ли липа, промой ее водой и просуши на бумажных полотенцах. После этого можно засушивать ее на чай. Разложи на газету тонким и ровным слоем цвет липы. Газета может лежать на улице под навесом или в помещении, где хорошо проветривается.

Ежедневно перемешивай липу, чтобы она равномерно просушивалась. На высушивание тебе понадобится три дня.

Если у тебя есть сушилка, можно ускорить этот процесс. Положи в нее липовый цвет, выставь температуру 45°C и оставь травы на восемь часов. Также можно сушить в духовке, на режиме конвекции. Только каждый час нужно перемешивать липу на противне.

Высушенную липу нужно хранить в бумажных пакетах или стеклянных баночках. Поставь банки или пакетики с липой в сухом и темном помещении, там должна быть комнатная температура. Чай из липы может храниться два года.

Раньше мы рассказывали, как сушить жасмин на чай.

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