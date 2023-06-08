Как сушить жасмин на чай, правильно его собирать, хранить и заваривать

Жасмин — это вечнозеленое растение, которое будоражит своим невероятным ароматом и радует взор своей красотой.
Но, кроме этого, растение обладает большим количеством полезных свойств. Как сушить жасмин в домашних условиях — читай в материале.
Жасмин в народе называют деревом успокоения. Кроме этого, растение имеет и ряд других плюсов:
Жасмин собирают с самого утра, в 4–5 часов. Именно в это время на соцветиях больше всего масел. Кроме этого, должна быть хорошая погода. Ведь если идет дождь, собирать цветки нельзя. Лучше всего для этого брать большие ведра или тазики, чтобы жасмин не спрессовался.
Для хранения бери стеклянную тару. Лучше всего брать темные банки. Например, зеленого или коричневого цвета.
При этом, нужно закрывать тару легко, не плотно. В банку должен пробиваться воздух. Если нет такой тары, возьми обычные пакеты из бумаги.
При этом, нужно закрывать тару легко, не плотно. В банку должен пробиваться воздух. Если нет такой тары, возьми обычные пакеты из бумаги.
Также важно помнить, что если ты хочешь сохранить аромат цветов, их можно хранить в пакете не больше года.
Для приготовления напитка берут зеленый чай. Это — самое то в жару.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.
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