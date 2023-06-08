Как сушить жасмин на чай, правильно его собирать, хранить и заваривать

Жасмин — это вечнозеленое растение, которое будоражит своим невероятным ароматом и радует взор своей красотой.

Но, кроме этого, растение обладает большим количеством полезных свойств. Как сушить жасмин в домашних условиях — читай в материале.

Как сушить жасмин на чай и какие полезные элементы в нем есть

Жасмин в народе называют деревом успокоения. Кроме этого, растение имеет и ряд других плюсов:

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Чай из жасмина снимает нервное напряжение, успокаивает. Благодаря высушенным цветам борются с бессонницей. Цветы снижают уровень артериального давления. Благодаря ему стимулируется работа сердечно-сосудистой системы. Укрепляет иммунитет.

Как правильно собрать жасмин

Жасмин собирают с самого утра, в 4–5 часов. Именно в это время на соцветиях больше всего масел. Кроме этого, должна быть хорошая погода. Ведь если идет дождь, собирать цветки нельзя. Лучше всего для этого брать большие ведра или тазики, чтобы жасмин не спрессовался.

Как сушить жасмин на чай: пошаговая инструкция

Возьми лист бумаги в один слой и поставь в теплое сухое место. На него выложи жасмин и суши цветы до недели времени. При этом жасмин необходимо аккуратно помешивать, чтобы он сох равномерно. Так как это очень хрупкое растение, сушка в духовке не подойдет.

Как хранить жасмин после сушки

Для хранения бери стеклянную тару. Лучше всего брать темные банки. Например, зеленого или коричневого цвета.

При этом, нужно закрывать тару легко, не плотно. В банку должен пробиваться воздух. Если нет такой тары, возьми обычные пакеты из бумаги.

Также важно помнить, что если ты хочешь сохранить аромат цветов, их можно хранить в пакете не больше года.

Как заварить чай с жасмином: инструкция

Для приготовления напитка берут зеленый чай. Это — самое то в жару.

Возьми три части заварки и одну часть сухих соцветий. Залей все это кипятком и дай чаю настояться. Зеленый чай крепче черного, поэтому следи за тем, чтобы напиток не перенасытился.

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