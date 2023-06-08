Як сушити жасмин на чай, правильно його збирати, зберігати та заварювати

Жасмин — це вічнозелена рослина, яка розбурхує своїм неймовірним ароматом і радує погляд своєю красою.
Але крім цього, рослина має велику кількість корисних властивостей. Як сушити жасмин у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Жасмин у народі називають деревом заспокоєння. Крім цього, рослина має і низку інших плюсів:
Жасмин збирають із самого ранку, о 4-5 годині. Саме в цей час на суцвіттях найбільше олії. Крім цього, має бути хороша погода. Адже, якщо йде дощ, збирати квіти не можна. Найкраще для цього брати великі відра чи тазики, щоб жасмин не спресувався.
Для зберігання бери скляну тару. Найкраще брати темні банки. Наприклад, зеленого чи коричневого кольору.
При цьому потрібно закривати тару легко, не щільно. У банку має пробиватися повітря. Якщо немає такої тари, візьми звичайні пакети з паперу.
При цьому потрібно закривати тару легко, не щільно. У банку має пробиватися повітря. Якщо немає такої тари, візьми звичайні пакети з паперу.
Також важливо пам’ятати, що якщо ти хочеш зберегти аромат квітів, їх можна зберігати лише рік у пакеті.
Для приготування напою беруть зелений чай. Це — найкраще рішення у спеку.
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