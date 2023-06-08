Як сушити жасмин на чай, правильно його збирати, зберігати та заварювати

Жасмин — це вічнозелена рослина, яка розбурхує своїм неймовірним ароматом і радує погляд своєю красою.

Але крім цього, рослина має велику кількість корисних властивостей. Як сушити жасмин у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як сушити жасмин на чай та які корисні елементи в ньому містяться

Жасмин у народі називають деревом заспокоєння. Крім цього, рослина має і низку інших плюсів:

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Чай із жасмину знімає нервову напругу, заспокоює. Завдяки висушеним квітам борються із безсонням. Квіти знижують рівень артеріального тиску. Завдяки жасмину стимулюється робота серцево-судинної системи. Зміцнює імунітет.

Як правильно зібрати жасмин

Жасмин збирають із самого ранку, о 4-5 годині. Саме в цей час на суцвіттях найбільше олії. Крім цього, має бути хороша погода. Адже, якщо йде дощ, збирати квіти не можна. Найкраще для цього брати великі відра чи тазики, щоб жасмин не спресувався.

Як сушити жасмин на чай: покрокова інструкція

Візьми аркуш паперу в один шар і постав у тепле сухе місце. На нього виклади жасмин та суши квіти до тижня часу. При цьому жасмин необхідно акуратно помішувати, щоб він висихав рівномірно. Через те, що це дуже тендітна рослина, сушіння в духовці не підійде.

Як зберігати жасмин після сушіння

Для зберігання бери скляну тару. Найкраще брати темні банки. Наприклад, зеленого чи коричневого кольору.

При цьому потрібно закривати тару легко, не щільно. У банку має пробиватися повітря. Якщо немає такої тари, візьми звичайні пакети з паперу.

Також важливо пам’ятати, що якщо ти хочеш зберегти аромат квітів, їх можна зберігати лише рік у пакеті.

Як заварити чай із жасмином: інструкція

Для приготування напою беруть зелений чай. Це — найкраще рішення у спеку.

Візьми три частини заварки та одну частину сухих суцвіть. Залий все це окропом і дай настоятися чаю. Зелений чай міцніший за чорний, тому стеж за тим, щоб напій не перенаситився.

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