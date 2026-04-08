Магнітні бурі в квітні 2026: точні дати та корисні поради для здоров’я

Магнітні бурі впливають на наше здоров’я, тож в дні сильних коливань магнітного поля варто бути особливо уважним до свого самопочуття.

Календар магнітних бур у квітні 2026 року та практичні поради, як убезпечити себе від негативних наслідків — у матеріалі.

Календар магнітних бур у квітні 2026

Щодня на сайті Space Weather Prediction Center при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США публікують оновлений прогноз сонячної активності та геомагнітних індексів.

За його даними ми розповімо, коли очікувати магнітні бурі у квітні 2026 року і в які дні варто бути особливо уважним до свого самопочуття.

От графік, в якому відображені найбільш активні періоди бур на Сонці. Нагадаємо:

Kp 4 — незначна активність, слабка буря. Kp 5 — помірна. Kp 6 — сильна, Kp 7-9 — потужна буря.

10 квітня: слабка буря (G1), Kp=4. В цей день варто зменшити споживання кави, міцного чаю та алкоголю. Вони можуть підвищувати тиск і провокувати головний біль. Більше пий води та відпочивай.

11 квітня: помірна буря (G2), Kp=5. Намагайся уникати сильних емоцій і стресових ситуацій. Легкі фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі будуть корисні для підтримки тонусу.

12 квітня: слабка буря (G1), Kp=4. Цей день добре провести спокійно, не планувати важких фізичних чи розумових навантажень. Відпочинок і правильний сон допоможуть організму швидше адаптуватися.

18 квітня: сильна магнітна буря (G3), Kp=6. Уникай важких фізичних навантажень, гострих конфліктів та стресових ситуацій. Людям з проблемами серця та судин варто бути особливо уважними.

19 квітня: помірна буря (G2), Kp=5. Зверни увагу на режим дня: більше відпочинку, менше кофеїну та алкоголю, контроль артеріального тиску. Легка зарядка або йога допоможуть підтримати самопочуття.

20–21 квітня: слабка буря (G1), Kp=4. Не перевантажуй себе роботою і фізичними вправами. Додатковий сон та легка дієта допоможуть уникнути головного болю та стресу.

25 квітня: слабка буря (G1), Kp=4. Уникай енергетиків та алкоголю, більше рухайся на свіжому повітрі, спробуй зменшити час перед монітором або смартфоном.

29 – 30 квітня: помірна буря (G2), Kp=5. День потребує підвищеної уваги до здоров'я: слідкуй за тиском, уникай перевтоми Не плануй складних справ і важливих рішень.

Магнітні бурі в квітні 2026: як легше пережити несприятливі дні

Слідкуй за прогнозом, щоб перенести важливі справи на спокійні дні.

Дієта має бути легкою, обмеж жирну їжу, каву, алкоголь та енергетики. Додай в раціон продукти з магнієм (горіхи, шпинат) та омега-3 (риба, авокадо) для підтримки нервової системи.

Пий 1,5–2 л води щодня, щоб покращити кровообіг та зменшити головний біль.

Також при головному болю можна використовувати ібупрофен або парацетамол, але дотримуйся дозування і не перевищуй його.

Пий трав’яні чаї з ромашкою чи м’ятою або легкі седативні засоби, наприклад валеріану, вони допоможуть знизити тривожність.

Якщо є гіпертонія, май під рукою ліки, призначені лікарем.

А якщо тобі більше, ніж 40 років, неодмінно долучися до програми скринінгу здоров'я.

