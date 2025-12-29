Скринінг здоров’я 40+: як отримати гроші без Дії

У 2026 році в Україні стартує програма Скринінг здоров’я 40+, де держава за 2000 гривень забезпечить обстеження на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та розлади ментального здоров’я для всіх охочих старше 40 років. Читай у матеріалі, як залучатимуть тих, хто знаходиться в селі та не має Дії.

Як пройти Скринінг здоров’я 40+ в селах чи прифронтових територіях

Як зазначає РБК-Україна, заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар наголосив, що для тих, у кого немає смартфона чи застосунку, передбачено альтернативу: звернення до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний банківський рахунок для 2000 гривень на обстеження.

Щодо доступу в сільській місцевості та прифронтових регіонах Гончар визнав проблему:

Це — об’єктивна реальність, що у пацієнта в місті Києві чи в Полтаві доступ до медичної допомоги кращий, ніж у сільського жителя чи пацієнта із прифронтового регіону.

Уряд застосовує стимули для лікарів: підвищений коефіцієнт 1,2 до капітаційної ставки, що складає 20%, для роботи в селах з низькою щільністю населення чи в зонах бойових дій, а також певні активності щодо додаткових виплат, надання житла та мотиваційних робіт на місцевому рівні. Обласні військові адміністрації мають створити графіки, за якими лікарі відвідують кожен населений пункт щонайменше раз на місяць.

Крім того, впроваджуватиметься формат мобільних виїзних бригад, що поширений у світі: сімейний лікар громади за узгодженим графіком приїжджає до віддалених сіл, а жителів заздалегідь інформують про це.

Це стосується й скринінгу: у визначений день пацієнти 40+ зможуть пройти обстеження на місці. Гончар підкреслив, що вся територія України охоплена сімейними лікарями з підписаними деклараціями, тож можливість отримати допомогу є, хоч і вимагає подолання відстані.

