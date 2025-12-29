Скрининг здоровья 40+: как получить деньги без Дии

В 2026 году в Украине стартует программа Скрининг здоровья 40+, где государство за 2000 гривен обеспечит обследование на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и расстройства ментального здоровья для всех желающих старше 40 лет. Читай в материале, как будут привлекать тех, кто находится в селе и не имеет Дии.

Как пройти Скрининг здоровья 40+ в селах или прифронтовых территориях

Как отмечает РБК-Украина, заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар подчеркнул, что для тех, у кого нет смартфона или приложения, предусмотрена альтернатива: обращение в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный банковский счет для 2000 гривен на обследование.

О доступе в сельской местности и прифронтовых регионах Гончар признал проблему:

Это объективная реальность, что у пациента в Киеве или в Полтаве доступ к медицинской помощи лучше, чем у сельского жителя или пациента из прифронтового региона.

Правительство применяет стимулы для врачей: повышенный коэффициент 1,2 к капитационной ставке, что составляет 20%, для работы в селах с низкой плотностью населения или в зонах боевых действий, а также определенные активности в отношении дополнительных выплат, предоставления жилья и мотивационных работ на местном уровне. Областные военные администрации должны создать графики, по которым врачи посещают каждый населенный пункт как минимум раз в месяц.

Кроме того, будет внедряться распространенный в мире формат мобильных выездных бригад: семейный врач общины по согласованному графику приезжает в отдаленные деревни, а жителей заранее информируют об этом.

Это касается и скрининга: в указанный день пациенты 40+ смогут пройти обследование на месте. Гончар подчеркнул, что вся территория Украины охвачена семейными врачами с подписанными декларациями, так что возможность получить помощь есть, хотя и требует преодоления расстояния.

