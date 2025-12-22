НСЗУ регистрирует заявки на участие в программе Скрининг 40+: кто и когда может присоединиться

НСЗУ официально начала приём заявок от учреждений здравоохранения, которые хотят присоединиться к новой программе бесплатных скринингов для людей в возрасте от 40 лет.

Речь идёт о всеукраинском проекте, утверждённом постановлением Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2025 года №1652.

Кто может присоединиться к программе Скрининг 40+ и когда стартуют скрининги — читай в материале.

НСЗУ объявила о начале регистрации медицинских учреждений для участия в программе Скрининг 40+

К участию могут присоединиться учреждения государственной, коммунальной и частной форм собственности при условии соответствия требованиям Минздрава и НСЗУ.

Скрининг 40+ — это профилактическая программа, разработанная для того, чтобы на ранних стадиях выявлять сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения ментального здоровья.

По наблюдениям медиков, именно эти состояния чаще всего развиваются незаметно, но серьёзно ухудшают качество жизни и сокращают её продолжительность.

Начиная с 1 января 2026 года, каждый человек в возрасте 40 лет и старше сможет пройти такой скрининг бесплатно в медицинском учреждении, которое присоединится к программе.

При этом место регистрации тех, кто желает принять участие в программе Скрининг 40+, не имеет значения — выбрать можно любое учреждение из списка участников.

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Требования к медицинским учреждениям — участникам программы

Чтобы присоединиться к программе, учреждение должно иметь действующую лицензию на медицинскую практику, соответствующий Merchant Category Code (постановлением определены только четыре допустимых МСС), а также подтвердить, что готово проводить скрининги в необходимых объёмах.

Подать заявку на участие в программе можно через электронную платформу SmartTender.

Объявление о начале приёма заявок уже опубликовано на официальном сайте НСЗУ, а детальные требования к учреждениям доступны в открытом доступе.

Важно, что приём заявок будет продолжаться до 30 ноября 2026 года, а обрабатывать их будут в порядке поступления.

Если учреждение соответствует всем требованиям, его включат в перечень участников программы Скрининг 40+.

Источник: Facebook НСЗУ.

Узнай также, сколько украинцев сможет воспользоваться услугой бесплатного скрининга здоровья.

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