Стиль жизни Здоровье и красота

НСЗУ регистрирует заявки на участие в программе Скрининг 40+: кто и когда может присоединиться

Ольга Петухова, редактор сайта 22 декабря 2025, 11:41 2 мин.
НСЗУ скрининг 40+
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь