Бесплатный скрининг здоровья: сколько украинцев сможет воспользоваться услугой

С 1 января 2026 года в Украине стартует масштабная государственная программа профилактических медицинских осмотров. Согласно плану Министерства здравоохранения, бесплатно проверить состояние своего здоровья смогут как минимум пять миллионов человек.

Об этом во время вебинара, посвященного запуску программы, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в следующем году программу смогут пройти как минимум пять миллионов человек. Всего в Украине около 19 миллионов граждан в возрасте от 40 лет, — отметила Карчевич.

По словам чиновницы, стоимость одного комплексного обследования составит около 2 тысяч гривен, которые полностью компенсирует государство.

Мониторинг информации о проведении скрининга будет осуществляться через электронную систему здравоохранения, а контроль за выполнением программы возложен на Национальную службу здоровья Украины.

Как будет работать программа

Украинцы смогут записаться на бесплатную проверку через приложение Дія, куда средства на обследование будут поступать на виртуальную карту. Затем пациент самостоятельно выберет медицинское учреждение, где пройдет осмотр.

Скрининг будет включать лабораторные анализы, инструментальные исследования и консультации врачей. По результатам обследования, при необходимости, врач сможет выписать электронный рецепт на бесплатные лекарства.

На что направят средства

В государственном бюджете на реализацию программы предусмотрено 10 миллиардов гривен.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, главная цель инициативы — своевременное выявление опасных заболеваний и смещение акцента системы здравоохранения на профилактику.

Мы, как государство, делаем шаг к укреплению профилактики. Запускаем общенациональную кампанию медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств, — подчеркнул Ляшко.

На самом деле такие обследования уже можно пройти бесплатно, поскольку их покрывает Программа медицинских гарантий.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!