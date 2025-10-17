Безкоштовний скринінг здоров’я: скільки українців зможе скористатися послугою

Із 1 січня 2026 року в Україні стартує масштабна державна програма профілактичних медичних оглядів. За планом Міністерства охорони здоров’я, безкоштовно перевірити стан свого здоров’я зможуть щонайменше п’ять мільйонів людей.

Про це під час вебінару, присвяченого запуску програми, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає Інтерфакс-Україна.

Очікується, що наступного року програму зможуть пройти щонайменше п’ять мільйонів людей. Загалом в Україні близько 19 мільйонів громадян віком від 40 років, — зазначила Карчевич.

За словами посадовиці, вартість одного комплексного обстеження становитиме близько 2 тисяч гривень, які повністю компенсуватиме держава.

Моніторинг інформації про проведення скринінгу відбуватиметься через електронну систему охорони здоров’я, а контроль за виконанням програми здійснюватиме Національна служба здоров’я України.

Як працюватиме програма

Українці зможуть записатися на безкоштовну перевірку через застосунок Дія», де кошти на обстеження надходитимуть на віртуальну картку. Далі пацієнт самостійно обиратиме медичний заклад, у якому проходитиме огляд.

Скринінг включатиме лабораторні аналізи, інструментальні дослідження та консультації лікарів. За результатами обстеження, у разі потреби, лікар зможе виписати електронний рецепт на безоплатні ліки.

На що спрямують кошти

У державному бюджеті на реалізацію програми передбачено 10 мільярдів гривень.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, головна мета ініціативи — вчасне виявлення небезпечних захворювань і зміщення фокусу системи охорони здоров’я на профілактику.

Ми, як держава, робимо крок до зміцнення профілактики. Запускаємо загальнонаціональну кампанію медичних оглядів, спрямованих на виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та ментальних розладів, — підкреслив Ляшко.

Насправді такі обстеження можна пройти безоплатно, адже їх покриває Програма медичних гарантій.

