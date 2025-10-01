Чекапи для всіх після 40: українці зможуть безкоштовно перевірити здоров’я

З 1 січня 2026 року українці віком від 40 років зможуть проходити безкоштовні профілактичні медичні огляди. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та навіть ментальних розладів. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в телефірі.

За словами міністра, алгоритм буде максимально простим: через місяць після дня народження у застосунку Дія з’являтиметься повідомлення з пропозицією пройти національний чекап.

Якщо користувач погодиться — на його картку в Дії автоматично нараховуватимуться кошти на обстеження.

Далі пацієнт сам обиратиме клініку та проходитиме необхідні дослідження — як лабораторні, так і інструментальні. За результатами огляду лікар надасть рекомендації або направить до вузькопрофільного спеціаліста.

Крім того, у разі потреби медик зможе виписати електронний рецепт на безкоштовні ліки, щоб почати лікування або зупинити розвиток хвороби.

Фінансування програми планують передбачити у держбюджеті-2026. У МОЗ наголошують, що регулярні чекапи допоможуть знизити ризики ускладнень і врятують життя тисячам українців.

Іноді лікарі задля ефективного лікування можуть запропонувати зробити комп’ютерну чи магнітно-резонансну томографію (КТ або МРТ). Проте не кожен пацієнт одразу замислюється про витрати.

Насправді такі обстеження можна пройти безоплатно, адже їх покриває Програма медичних гарантій.

