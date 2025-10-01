Чекапы для всех после 40: украинцы смогут бесплатно проверить здоровье

С 1 января 2026 года украинцы в возрасте от 40 лет смогут проходить бесплатные профилактические медицинские осмотры. Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже ментальных расстройств.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в телеэфире.

По словам министра, алгоритм будет максимально простым: через месяц после дня рождения в приложении Дія будет появляться уведомление с предложением пройти национальный чекап.

Если пользователь согласится — на его карту в Дії автоматически начисляться средства на обследование.

Далее пациент сам сможет выбрать клинику и пройти необходимые исследования — как лабораторные, так и инструментальные. По результатам осмотра врач даст рекомендации или направит к узкопрофильному специалисту.

Кроме того, при необходимости медик сможет выписать электронный рецепт на бесплатные лекарства, чтобы начать лечение или остановить развитие болезни.

Финансирование программы планируют предусмотреть в госбюджете-2026. В Минздраве подчеркивают, что регулярные чекапы помогут снизить риски осложнений и спасти жизни тысяч украинцев.

Иногда врачи для эффективного лечения могут предложить сделать компьютерную или магнитно-резонансную томографию (КТ или МРТ). Однако не каждый пациент сразу задумывается о расходах.

На самом деле такие обследования можно пройти бесплатно, ведь их покрывает Программа медицинских гарантий.

