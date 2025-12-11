Скрининг здоровья 40+: наличие каких болезней можно исследовать в рамках программы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram сообщила, что правительство одобрило порядок реализации государственной программы Скрининг здоровья 40+. Читай в материале, на что она направлена ​​и когда будет полноценно работать.

Скрининг здоровья 40+: что можно обследовать в рамках программы

Программа направлена ​​на раннее выявление болезней, наиболее влияющих на качество и продолжительность жизни людей, а именно:

сердечно-сосудистые болезни;

сахарный диабет 2 типа;

проблемы ментального здоровья.

Сама программа заработает с 1 января 2026 года, и каждый гражданин старше 20 лет получит персональное приглашение в Дії 30-й день после дня рождения.

После того как приглашение подтвердится, на Дія.Картку будет зачислено 2000 гривен, которые можно использовать исключительно и прохождение проверки здоровья. Те люди, которые не пользуются Дією, могут обратиться с этим вопросом в банки и ЦПАУ.

Обследования будут проводиться в государственных, платных и коммунальных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе. В скором времени список таких заведений будет обнародован.

Как отметила Свириденко, на реализацию государственной программы в Госбюджете было заложено 10 млрд гривен.

