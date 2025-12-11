Стиль жизни Здоровье и красота

Скрининг здоровья 40+: наличие каких болезней можно исследовать в рамках программы

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 11 декабря 2025, 11:55 2 мин.
скрининг здоровья 40+ когда заработает
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь