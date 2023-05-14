Життя українців у Німеччині: до чого слід готуватися та що дивує наших громадян

Анастасія Константинова вимушено залишила рідне Запоріжжя після того, як під час ракетної атаки загинули її знайомі. Ракета влучила в сусідній будинок, тому вся родина жінки вирушила до німецького міста Людвігсбург, щоб урятуватися від обстрілів. Читай у матеріалі, як живуть українські біженці в Німеччині.

Українські біженці в Німеччині: до чого готуватися та що дивує

Анастасія розповіла Ранку у Великому Місті, чи справді німці надто пунктуальні та чому місцеві полюбляють блошині ринки. В Україні Анастасія працювала в департаменті реєстраційних послуг, у Німеччині вона тимчасово безробітна.

В Україні жінка мала для щасливого життя все, навіть не думала кудись переїжджати. Але війна все вирішила за неї. Жити в Запоріжжі було небезпечно, біля будинку Анастасії тричі пролітав снаряд, доводилося постійно вставляти вікна та двері.

В останній раз ракета поцілила в сусідній будинок. Там загинули її знайомі та сусіди. Так Анастасія опинилася за 2,5 тис. км від рідного дому.

Німці дуже співчувають українцям. Вони готові були надати все, щоб нам допомогти. Нас прихистила неймовірна людина, потім нам допомогли орендувати житло, — розповідає Анастасія.

Майже рік жінка живе в чужих стінах. Але вона дуже вдячна Німеччині, вважає, що їй дуже пощастило, що вони можуть спокійно спати та мають куди повертатися щодня. Оренда квартири коштує €800 на місяць, ще €250 — комуналка. Поки що це оплачує Німеччина.

Знайти житло в Німеччині зараз нелегко не тільки українцям, а й місцевим. Коли нарешті вдається винайняти квартиру, українці дивуються — всередині пусті стіни.

Багато хто обставляє свою квартиру завдяки шпермюлю. Це коли німці виставляють на вулицю непотрібні речі, техніку, меблі, — розповідає Анастасія.

Яке життя в Німеччині

З цікавого в Німеччині жінка помітила, що місцеві полюбляють блошині ринки. Там можна купити і продати абсолютно все. На таких ринках можна навіть знайти українську літературу. Торгуватися можна, бо конкретних цін немає.

Вихідні для українців та німців — два різні світи. Українці в неділю гуляють, влаштовують прання чи прибирання, ходять на закупи. А от німці у вихідні не працюють, ані магазини, ані ресторани чи що-небудь інше.

На вихідних не можна пилососити чи голосно дивитися телевізор удома. Німці поважають спокій одне одного, тому шум у вихідні неприйнятний. Про пунктуальність німців — також правда, всюди на зупинках є розклад, де рух розписано до хвилини.

Німці дуже непублічні, тут є правила, що не можна знімати їх без дозволу навіть у громадському місці, особливо дітей. За це можна отримати штраф, — каже жінка.

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