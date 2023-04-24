Зі шведського Риксдагу до української армії: історія екс-депутатки Керолін Норденґріп

Україна змогла об’єднати навколо власної боротьби за майбутнє не лише своїх громадян, а й усю світову спільноту.

Окрім військової допомоги західних партнерів, ми отримуємо також неймовірну підтримку нашого бойового духу. Часто навіть дізнаємося історії іноземців, які покинули власне забезпечене та спокійне життя, вирушаючи до України та беручи до рук зброю проти російського окупанта.

Керолін Норденґріп не побоялася небезпеки та вступила до лав Збройних сил абсолютно чужої для неї України. Історію екс-депутатки шведського парламенту та чому вона вступила до української армії розповідаємо далі.

З Риксдагу до ЗСУ

У своєму Instagram колишня демократка шведського парламенту Керолін Норденґріп вперше опублікувала світлину з українського війська у листопаді 2022 року.

Керолін підписала контракт з Інтернаціональним легіоном, де тепер служить сержанткою у 47-й окремій механізованій бригаді Маґура.

Норденґріп 42 роки, вона родом із міста Боллебюгд на південному заході Швеції. До 2022 року жінка була членкинею парламенту від шведських демократів та засідала у комітеті з оборони.

Нещодавно військова повідомила, що отримала пропозицію стати першою міжнародною леді, яка вступила в регулярну армію. Тепер вона планує прийняти це звання.

В інтерв’ю Радіо Свобода жінка зізналася, що на рішення їхати до України вплинули новини про Бучу та Ірпінь після приходу туди російських окупантів. У ті дні у шведському парламенті саме був посол України, який розповідав про події у рідній країні.

— Для мене все почалось ще у Риксдагу, буквально на другий день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції, й він розповідав нам, яка ситуація в Україні.

Я так добре пам’ятаю момент, коли опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: “Що я тут роблю? Я ж військова!”, і буквально за тиждень вже була в Україні, — розповідає Керолін.

У березні минулого року Керолін провела в Україні шість тижнів — добровільно. Через роботу у Риксдагу вона змушена була повернутися до Швеції, але думки про службу та допомогу Україні не полишали її.

— Я приїхала, пройшла випробувальний період і за кілька місяців мені сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу, — пояснює військова.

Мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада. Я у піхоті, стрілець. Цим я займалася й у шведській армії.

Історія Керолін Норденґріп — не єдина. Про бойову медикиню, яка прилетіла до України аж із Нової Зеландії, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!