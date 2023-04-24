Розповіді

Зі шведського Риксдагу до української армії: історія екс-депутатки Керолін Норденґріп

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Квітня 2023, 12:00
Керолін Норденґріп
Фото: Instagram

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