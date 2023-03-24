“Україна нині воює за увесь світ, всі це розуміють”: історія медикині з Нової Зеландії, яка воює в ЗСУ

Україна не лише виховала нове покоління громадян, які першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії ставали у метрові черги до військкоматів. Ми змогли поділитися любов’ю до власної країни з тими, хто жив у різних куточках світу.

Нині в Україні воює близько 20 тисяч осіб з 55 країн світу в інтернаціональному легіоні України. Нещодавно ГУР України навіть опублікував документальний фільм про бійців. Спільно з Online.UA вийшла серія Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів.

Одну із таких історій ми розповімо також. Вона — бойова медикиня Інтернаціонального легіону оборони України на псевдо Ківі.

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Ківі — родом із Нової Зеландії. Вона могла б відпочивати на своїй яхті, але прилетіла на інший материк та рятує людей у найгарячіших точках Сходу України, подекуди навіть захищаючи поранених автоматом, адже переконана: Україна сьогодні бореться за весь світ.

У своєму інтерв’ю журналістам вона каже: варто питати, не чому вона приїхала сюди, а що її тримає тут зараз.

— Я приїхала сюди як цивільний лікар, щоб допомогти Україні та зробити все, що в моїх силах. Тепер мене тримають тут мої хлопці, що стали мені сім’єю, — розповідає Ківі.

Командир II інтернаціонального легіону на псевдо Санта каже: їхня бойова медикиня покинула рідну країну, власну яхту та мирне, проте сповнене екстриму життя та подалася на інший континент.

До свого воєнного досвіду жінка захоплювалася екстремальним туризмом. Серед особливих навичок — порятунок та медична допомога в небезпечних умовах. Тепер жінка освоїла зброю та керування БпЛА. В Україні вона встигла побувати в Лисичанську, Григорівці та Бахмуті.

Попри всі випробування війни вона не шкодує про ухвалене рішення. Каже, що в Україні її підкорили прості речі: люди та їжа.

Люди тут — чудові, й військові й цивільні, з якими я перетиналася. А ще тут багато схожого з Новою Зеландією, і це справжня житниця світу, — розповідає медикиня.

А ще відмічає українську винахідливість, яка проявляється як на полі бою, так і у звичайному житті.

Ківі воює за Україну

Своїми діями та досвідом вона вже заслужила авторитет серед побратимів. Її називають героєм, бо Ківі врятувала незліченну кількість життів.

— Майже рік я провела на Донбасі. Це дещо інша війна від тієї, яка була на Херсонщині чи на Харківщині.

Побратими розповідають, що Ківі й не раз рятувала поранених на власний страх і ризик бути вбитою. Так вони проводили цілу спецоперацію з розбору завалів, під якими опинилися військові.

Вона не дозоляла нам зрушити з місця, доки не зафіксувала ногу пораненому, бо якби не зробила цього — загрожувала ампутація, — розповідає водій того евакуаційного автомобіля.

Ківі допомагає не лише своїм побратимам, а й цивільним, яким більше ні до кого звернутися. Ківі є багатозадачною, і це — її головна перевага.

— Я продовжую воювати, бо задля свободи всього світу ця війна має завершитися перемогою України. Ми не можемо дозволити агресору взяти силою те, що він хоче, в той час, як інші країни світу будуть просто спостерігати, — переконана Ківі.

На мою думку, іншим країнам дуже пощастило, що Україна нині воює за увесь світ. Думаю, всі це розуміють.

Як воїни інтернаціонального легіону України воюють в Бахмуті та що думають про сучасні події, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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