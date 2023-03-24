“Україна нині воює за увесь світ, всі це розуміють”: історія медикині з Нової Зеландії, яка воює в ЗСУ

Україна не лише виховала нове покоління громадян, які першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії ставали у метрові черги до військкоматів. Ми змогли поділитися любов’ю до власної країни з тими, хто жив у різних куточках світу.
Нині в Україні воює близько 20 тисяч осіб з 55 країн світу в інтернаціональному легіоні України. Нещодавно ГУР України навіть опублікував документальний фільм про бійців. Спільно з Online.UA вийшла серія Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів.
Одну із таких історій ми розповімо також. Вона — бойова медикиня Інтернаціонального легіону оборони України на псевдо Ківі.
Ківі — родом із Нової Зеландії. Вона могла б відпочивати на своїй яхті, але прилетіла на інший материк та рятує людей у найгарячіших точках Сходу України, подекуди навіть захищаючи поранених автоматом, адже переконана: Україна сьогодні бореться за весь світ.
У своєму інтерв’ю журналістам вона каже: варто питати, не чому вона приїхала сюди, а що її тримає тут зараз.
У своєму інтерв’ю журналістам вона каже: варто питати, не чому вона приїхала сюди, а що її тримає тут зараз.
— Я приїхала сюди як цивільний лікар, щоб допомогти Україні та зробити все, що в моїх силах. Тепер мене тримають тут мої хлопці, що стали мені сім’єю, — розповідає Ківі.
Командир II інтернаціонального легіону на псевдо Санта каже: їхня бойова медикиня покинула рідну країну, власну яхту та мирне, проте сповнене екстриму життя та подалася на інший континент.
До свого воєнного досвіду жінка захоплювалася екстремальним туризмом. Серед особливих навичок — порятунок та медична допомога в небезпечних умовах. Тепер жінка освоїла зброю та керування БпЛА. В Україні вона встигла побувати в Лисичанську, Григорівці та Бахмуті.
Попри всі випробування війни вона не шкодує про ухвалене рішення. Каже, що в Україні її підкорили прості речі: люди та їжа.
Люди тут — чудові, й військові й цивільні, з якими я перетиналася. А ще тут багато схожого з Новою Зеландією, і це справжня житниця світу, — розповідає медикиня.
Люди тут — чудові, й військові й цивільні, з якими я перетиналася. А ще тут багато схожого з Новою Зеландією, і це справжня житниця світу, — розповідає медикиня.
А ще відмічає українську винахідливість, яка проявляється як на полі бою, так і у звичайному житті.
Своїми діями та досвідом вона вже заслужила авторитет серед побратимів. Її називають героєм, бо Ківі врятувала незліченну кількість життів.
— Майже рік я провела на Донбасі. Це дещо інша війна від тієї, яка була на Херсонщині чи на Харківщині.
Побратими розповідають, що Ківі й не раз рятувала поранених на власний страх і ризик бути вбитою. Так вони проводили цілу спецоперацію з розбору завалів, під якими опинилися військові.
Вона не дозоляла нам зрушити з місця, доки не зафіксувала ногу пораненому, бо якби не зробила цього — загрожувала ампутація, — розповідає водій того евакуаційного автомобіля.
Вона не дозоляла нам зрушити з місця, доки не зафіксувала ногу пораненому, бо якби не зробила цього — загрожувала ампутація, — розповідає водій того евакуаційного автомобіля.
Ківі допомагає не лише своїм побратимам, а й цивільним, яким більше ні до кого звернутися. Ківі є багатозадачною, і це — її головна перевага.
— Я продовжую воювати, бо задля свободи всього світу ця війна має завершитися перемогою України. Ми не можемо дозволити агресору взяти силою те, що він хоче, в той час, як інші країни світу будуть просто спостерігати, — переконана Ківі.
На мою думку, іншим країнам дуже пощастило, що Україна нині воює за увесь світ. Думаю, всі це розуміють.
На мою думку, іншим країнам дуже пощастило, що Україна нині воює за увесь світ. Думаю, всі це розуміють.
Як воїни інтернаціонального легіону України воюють в Бахмуті та що думають про сучасні події, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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