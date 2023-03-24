“Украина сейчас воюет за весь мир, все это понимают”: история медика из Новой Зеландии, которая воюет в ВСУ

Украина не только воспитала новое поколение граждан, которые в первый день полномасштабного вторжения России становились в метровые очереди к военкоматам. Мы смогли поделиться любовью к своей стране с теми, кто жил в разных уголках мира.

В настоящее время в Украине воюют около 20 тысяч человек из 55 стран мира в интернациональном легионе Украины. Недавно ГУР Украины даже опубликовал документальный фильм о бойцах. Вместе с Online.UA вышла серия Интернациональный легион. Воля без границ.

Одну из таких историй мы расскажем. Она — боевой медик Интернационального легиона обороны Украины с позывным Киви.

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Сменила яхту на окоп

Киви — родом из Новой Зеландии. Она могла бы отдыхать на своей яхте, но прилетела на другой материк и спасает людей в самых горячих точках Востока Украины, иногда даже защищая раненых автоматом, ведь убеждена: Украина сегодня борется за весь мир.

В своем интервью журналистам она говорит: стоит спрашивать не почему она приехала сюда, а что ее держит здесь сейчас.

— Я приехала сюда как гражданский врач, чтобы помочь Украине и сделать все, что в моих силах. Теперь меня держат здесь мои ребята, ставшие мне семьей, — рассказывает Киви.

Командир II интернационального легиона с позывным Санта говорит: их боевой медик покинула родную страну, собственную яхту и мирную, но полную экстрима жизни и отправилась на другой континент.

До военного опыта женщина увлекалась экстремальным туризмом. Среди особых навыков — спасение и медицинская помощь в опасных условиях. Теперь женщина освоила оружие и управление БПЛА. В Украине она успела побывать в Лисичанске, Григоровке и Бахмуте.

Несмотря на все испытания войны, она не жалеет о принятом решении. Говорит, что в Украине ее подкупили простые вещи: люди и еда.

Люди здесь — замечательные, и военные и гражданские, с которыми я пересекалась. А еще здесь много схожего с Новой Зеландией, и это настоящая житница мира, — рассказывает медик.

А еще отмечает украинскую изобретательность, которая проявляется как на поле боя, так и в обычной жизни.

Киви воюет за Украину

Своими действиями и опытом она уже заслужила авторитет среди собратьев. Ее называют героем, потому что Киви спасла бесчисленное количество жизней.

— Почти год я провела в Донбассе. Это несколько иная война от той, которая была на Херсонском или Харьковском направлениях.

Собратья рассказывают, что Киви и не раз спасала раненых на собственный страх и риск быть убитой. Так они проводили целую спецоперацию по разбору завалов, под которыми оказались военные.

Она не позволила нам сдвинуться с места, пока не зафиксировала ногу раненому, потому что если бы не сделала этого — угрожала ампутация, — рассказывает водитель эвакуационного автомобиля.

Киви помогает не только своим собратьям, но и гражданским, которым больше не к кому обратиться. Киви многозадачна, и это — ее главное преимущество.

— Я продолжаю воевать, потому что ради свободы всего мира эта война должна завершиться победой Украины. Мы не можем позволить агрессору взять силой то, что он хочет, в то время как другие страны мира будут просто наблюдать, — убеждена Киви.

На мой взгляд, другим странам очень повезло, что Украина сейчас воюет за весь мир. Думаю, все это понимают.

Как воины интернационального легиона Украины воюют в Бахмуте и что думают о современных событиях, можешь узнать из нашего другого материала.

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