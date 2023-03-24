“Украина сейчас воюет за весь мир, все это понимают”: история медика из Новой Зеландии, которая воюет в ВСУ

Украина не только воспитала новое поколение граждан, которые в первый день полномасштабного вторжения России становились в метровые очереди к военкоматам. Мы смогли поделиться любовью к своей стране с теми, кто жил в разных уголках мира.
В настоящее время в Украине воюют около 20 тысяч человек из 55 стран мира в интернациональном легионе Украины. Недавно ГУР Украины даже опубликовал документальный фильм о бойцах. Вместе с Online.UA вышла серия Интернациональный легион. Воля без границ.
Одну из таких историй мы расскажем. Она — боевой медик Интернационального легиона обороны Украины с позывным Киви.
Киви — родом из Новой Зеландии. Она могла бы отдыхать на своей яхте, но прилетела на другой материк и спасает людей в самых горячих точках Востока Украины, иногда даже защищая раненых автоматом, ведь убеждена: Украина сегодня борется за весь мир.
В своем интервью журналистам она говорит: стоит спрашивать не почему она приехала сюда, а что ее держит здесь сейчас.
В своем интервью журналистам она говорит: стоит спрашивать не почему она приехала сюда, а что ее держит здесь сейчас.
— Я приехала сюда как гражданский врач, чтобы помочь Украине и сделать все, что в моих силах. Теперь меня держат здесь мои ребята, ставшие мне семьей, — рассказывает Киви.
Командир II интернационального легиона с позывным Санта говорит: их боевой медик покинула родную страну, собственную яхту и мирную, но полную экстрима жизни и отправилась на другой континент.
До военного опыта женщина увлекалась экстремальным туризмом. Среди особых навыков — спасение и медицинская помощь в опасных условиях. Теперь женщина освоила оружие и управление БПЛА. В Украине она успела побывать в Лисичанске, Григоровке и Бахмуте.
Несмотря на все испытания войны, она не жалеет о принятом решении. Говорит, что в Украине ее подкупили простые вещи: люди и еда.
Люди здесь — замечательные, и военные и гражданские, с которыми я пересекалась. А еще здесь много схожего с Новой Зеландией, и это настоящая житница мира, — рассказывает медик.
Люди здесь — замечательные, и военные и гражданские, с которыми я пересекалась. А еще здесь много схожего с Новой Зеландией, и это настоящая житница мира, — рассказывает медик.
А еще отмечает украинскую изобретательность, которая проявляется как на поле боя, так и в обычной жизни.
Своими действиями и опытом она уже заслужила авторитет среди собратьев. Ее называют героем, потому что Киви спасла бесчисленное количество жизней.
— Почти год я провела в Донбассе. Это несколько иная война от той, которая была на Херсонском или Харьковском направлениях.
Собратья рассказывают, что Киви и не раз спасала раненых на собственный страх и риск быть убитой. Так они проводили целую спецоперацию по разбору завалов, под которыми оказались военные.
Она не позволила нам сдвинуться с места, пока не зафиксировала ногу раненому, потому что если бы не сделала этого — угрожала ампутация, — рассказывает водитель эвакуационного автомобиля.
Она не позволила нам сдвинуться с места, пока не зафиксировала ногу раненому, потому что если бы не сделала этого — угрожала ампутация, — рассказывает водитель эвакуационного автомобиля.
Киви помогает не только своим собратьям, но и гражданским, которым больше не к кому обратиться. Киви многозадачна, и это — ее главное преимущество.
— Я продолжаю воевать, потому что ради свободы всего мира эта война должна завершиться победой Украины. Мы не можем позволить агрессору взять силой то, что он хочет, в то время как другие страны мира будут просто наблюдать, — убеждена Киви.
На мой взгляд, другим странам очень повезло, что Украина сейчас воюет за весь мир. Думаю, все это понимают.
На мой взгляд, другим странам очень повезло, что Украина сейчас воюет за весь мир. Думаю, все это понимают.
Как воины интернационального легиона Украины воюют в Бахмуте и что думают о современных событиях, можешь узнать из нашего другого материала.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!