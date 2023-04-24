Из шведского Риксдага в украинскую армию: история экс-депутата Кэролин Норденгрип

Украина смогла объединить вокруг своей борьбы за будущее не только собственных граждан, но и все мировое сообщество.

Кроме военной помощи западных партнеров, мы получаем невероятную поддержку нашего боевого духа. Часто даже узнаем истории иностранцев, покинувших собственную обеспеченную и спокойную жизнь и отправившихся в Украину с оружием против российского оккупанта.

Кэролин Норденгрип не побоялась опасности и вступила в ряды Вооруженных сил совершенно чуждой для нее Украины. История экс-депутата шведского парламента и почему она вступила в украинскую армию рассказываем дальше.

Из Риксдага в ВСУ

В своем Instagram бывшая демократ шведского парламента Кэролин Норденгрип впервые опубликовала фото из украинской армии в ноябре 2022 года.

Кэролин подписала контракт с Интернациональным легионом, где теперь служит сержантом в 47-й отдельной механизированной бригаде Магура.

Норденгрип 42 года, она родом из города Боллебюгд на юго-западе Швеции. До 2022 года женщина была членом парламента от шведских демократов и заседала в комитете по обороне.

Недавно военная сообщила, что получила предложение стать первой международной леди, вступившей в регулярную армию. Теперь она планирует принять это звание.

В интервью Радио Свобода женщина призналась, что на решение ехать в Украину повлияли новости о Буче и Ирпене после прихода туда российских оккупантов. В те дни в шведском парламенте как раз был посол Украины, рассказывавший о событиях в родной стране.

— Для меня все началось еще в Риксдаге, буквально на следующий день после начала полномасштабной войны. Ваш посол был в Швеции и рассказывал нам, какая ситуация в Украине.

И я так хорошо помню момент, когда опустила глаза, посмотрела на свой недешевый костюм и подумала: “Что я здесь делаю? Я же военная!”, и буквально через неделю уже была в Украине, — рассказывает Кэролин.

В марте прошлого года Кэролин провела в Украине шесть недель добровольно. Из-за работы в Риксдаге она вынуждена была вернуться в Швецию, но мысли о службе и помощи Украине не покидали ее.

— Я приехала, прошла испытательный период и через несколько месяцев мне сказали, что довольны моей работой и хотят оставить меня тренером учебного подразделения, — объясняет военная.

Мне очень нравится работать с ними, это отличная бригада. Я в пехоте, стрелок. Этим я занималась и в шведской армии.

История Кэролин Норденгрип — не единственная. О боевом медике, которая прилетела в Украину из Новой Зеландии, мы рассказывали в нашем другом материале.

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